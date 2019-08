Cote d'Ivoire: RHDP - Mambé met les femmes de Songon en mission

Les actions pour la victoire du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) s'intensifient. Hier, le chargé de mission du gouverneur du district d'Abidjan, Gbrou Osé Alobouet, s'est rendu, dans cette optique, à Songon M'Brathé, pour échanger avec les femmes des 22 villages de la commune.

Dans l'optique d'offrir le maximum de voix au candidat du Rhdp dans cette zone, Gbrou Osé Alobouet au nom du ministre gouverneur Rober Beugré Mambé, a mis en mission les femmes de cette commune d'Abidjan venues nombreuses, pour une victoire écrasante au soir de l'élection présidentielle de 2020.

« Le ministre gouverneur Robert Beugré Mambé, membre du Conseil politique du Rhdp, bien qu'étant en mission, me charge de vous dire de continuer votre mobilisation.

Vous n'avez qu'un seul objectif : en 2015, Songon a donné 84,19% des voix au Président Ouattara. En 2020, il nous faut travailler à donner encore plus de voix au candidat du Rhdp », a-t-il dit.

Pour ce faire, il a exhorté les femmes à parcourir les villages, les hameaux et les campements les plus reculés pour traduire en action cette volonté de Mambé qu'il a présenté comme « un fidèle, loyal serviteur et admirateur du Président Alassane Ouattara».

Le représentant de Robert Beugré Mambé n'a pas manqué de rappeler au public la vision de développement du Président Ouattara pour la Côte d'Ivoire.

Il a, à ce titre, cité les gros œuvres lancés sous son mandat dans la commune de Songon en vue de la désenclaver.

Il s'agit du bitumage de la quasi-totalité des routes desservant les villages, de l'installation d'infrastructures sociales visant à lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, de l'extension et du renforcement du réseau électrique et d'eau potable.

« Chères mamans, chères filles, chères sœurs, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan attend beaucoup de vous.

Vous devez faire mieux, au regard des grandes actions engagées, car nous ne voulons pas de second tour », a précisé le chargé de mission.

Angèle Djro, porte-parole des femmes, a exprimé la reconnaissance de ses amies au gouverneur et a promis d'offrir la victoire au Rhdp, comme souhaité par le ministre gouverneur.