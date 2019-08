Madagascar: Fête de fin d'année scolaire - De la joie dans l'air à l'EPP d'Ambohitrarahaba

C'est hier que l'EPP d'Ambohitrarahaba a fêté la fin de l'année scolaire 2018-2019. Une cérémonie qui s'est distinguée grâce à la présence des membres de l'association « Les Amis de l'EPP d'Ambohitrarahaba », celle qui aide l'école dans presque tous les domaines depuis 2001.

C'est à 9 heures et quelques que la fête a commencé à l'EPP d'Ambohitrarahaba avec les différentes chorégraphies des élèves qui sont venus en masse assister à la cérémonie de clôture de l'année scolaire.

Surtout, il n'y avait pas que les élèves, les parents, les enseignants et le directeur de l'établissement étaient également de la partie.

Il faut dire que le déplacement en valait la peine pour la majorité de ces personnes puisque les généreux donateurs de l'association « Les Amis de l'EPP d'Ambohitrarahaba » ont décidé d'assister à cet événement.

Sur place, nous avons donc vu le président de l'association, M. Jacques BERLY ; le vice-président, M. Kamoun Aïssa, le représentant de l'association à Madagascar, Rakotonirina Randimbison et le représentant du chef Cisco Antananarivo Atsimondrano.

Les dons. L'association « Les amis de l'EPP » a énormément fait pour l'EPP d'Ambohitrarahaba selon les dires du directeur de l'établissement.

C'est elle qui a doté l'EPP d'une cantine scolaire, qui a offert des fournitures de bureau et des soins gratuits pour les élèves, elle a, de plus, fait construire et entretenir les locaux et les bâtiments et vient de donner des imperméables et des parapluies pour les élèves et les enseignants.

Et c'est loin d'être terminé d'après le président de l'association Jacques BERLY« nous prévoyons aussi d'offrir un séjour de cinq jours pour les élèves qui réussiront le concours d'entrée en classe de 6e, puis un généreux donateur au sein de l'association, M. Aïssa Kamoun a également offert 3 tonnes de riz pour la cantine et enfin avant la prochaine rentrée, la cuisine de l'école sera rénovée », a-t-il fait savoir.

Tous ces travaux et projets coûtent plusieurs millions, la rénovation de la cuisine à elle seule nécessite par exemple 33 millions d'Ariary.

Les résultats scolaires. Le taux de réussite aux examens officiels de l'EPP n'a cessé de monter de 2015 à 2018 et n'est jamais descendu en dessous de 83%. Pour les examens blancs de cette année ; le taux de réussite est de 90,66% selon le directeur de l'école, M. Alfred Ralison.

« Les résultats sont là, mais il ne faut pas oublier l'éducation car il y a une différence entre éducation et instruction », a expliqué M. Jacques BERLY aux enseignants lors du pot de l'amitié.