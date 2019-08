Ile Maurice: ACIM - Jayen Chellum dément toute mauvaise gestion

Alors qu'on lui reproche d'avoir utilisé le chéquier de l'association pour payer son billet d'avion afin d'assister à un sommet au Portugal, Jayen Chellum se défend. Tout le monde avait été informé, dit-il.

Mauvaise gestion et problèmes administratifs, voilà ce que des membres de l'exécutif de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) reprochent au secrétaire général, Jayen Chellum. Celui-ci dément les accusations faites à son encontre.

Et cet affrontement est devenu un déballage de linge sale en public quand chaque partie a rencontré la presse, jeudi dernier, pour donner sa version.

Le président de l'ACIM, Antoine Gangy, son vice-président, Poorranarnenden Sungeelee et Soobash Hurree, membre de l'exécutif depuis février 2019, ont déclaré qu'ils ne peuvent plus «dissimiler et endurer les agissements» du secrétaire général de l'ACIM.

Le principal litige tourne autour d'un voyage de Jayen Chellum à l'étranger. Les trois membres de l'exécutif, qui se disent porte-parole de l'association, lui reprochent d'avoir utilisé le chéquier de l'association pour payer son billet d'avion pour assister au Consumer International Summit 2019, qui s'est tenu du 29 avril au 1er mai 2019 au Portugal.

Le président dit avoir déposé des plaintes au Registrar of Associations, à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) et à la police.

S'appuyant sur le compte-rendu d'une réunion avant son départ pour le Portugal, Jayen Chellum a démenti les accusations à son encontre et affirme que tout le monde était au courant.

«J'ai dû faire pression pour avoir de l'aide de Consumer International... J'ai pu trouver de Maurice un billet à moins cher», explique-t-il. C'est ainsi qu'il a dû payer Rs 63 600 pour le billet en utilisant le chéquier de l'ACIM.

Somme qui a été rendue six jours après par Consumer International. Il ajoute que, selon les lois de l'association, «le secrétaire a le droit de signer un chèque en l'absence du président».

Jayen Chellum a évoqué à plusieurs reprises le nom de Soobash Hurree, estimant que les choses ont empiré depuis son arrivée.

Sollicité, celui-ci rétorque : «Je ne convoite pas le poste du secrétaire général.» Il dit se demander pourquoi Jayen Chellum occupe toujours ce poste à 71 ans et estime que ce dernier cache bien des choses au sein de l'ACIM.

À la suite de ces accusations, Jayen Chellum dit avoir envoyé une lettre au directeur de l'ICAC pour demander une enquête sur la gestion de finances de l'ACIM. Il a copié cette lettre à la National CSR Foundation, au ministère des Finances et au Registrar of Associations.

Par ailleurs, l'élection prévue en septembre - après un mandat de deux ans - n'aura pas lieu. Jayen Chellum demandera une «motion de confiance» aux nouveaux membres élus.