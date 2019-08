Tunisie: Coupe du monde de Basket Chine 2019 - Les joueurs tunisiens prêts a relever le defi

Tunis/Tunisie — Le coup d'envoi de la coupe du monde de basket-ball Chine 2019 , sera donné aujourd'hui, avec deux matches Iran-Porto Rico et Tunisie-Espagne dans la ville chinoise de Guangzhou qui abrite le groupe C composé également de l'Iran et de Porto Rico.

Les joueurs de la selection nationale tunisienne affichent beaucoup de confiance et de determination avant l'entame de leur match contre l'Espagne à partir de 13h30.

Le joueur Mohamed Hdidane (Hammoudi) a souligné a cette occasion que tout le groupe est conscient de la grande responsabilité qui lui incombe.

"'Nous sommes bien motivés et déterminés à réaliser un très bon parcours conclu par une qualification aux JO-2020", a indique le joueur, ajoutant que "l'Espagne est une équipe d'un autre calibre. On va se concentrer sur les deux autres adversaires qui restent abordables".

Hammoudi s'est montré rassurant quant à la forme et l'etat d'esprit des joueurs, assurant que l'ambiance est excellente au sein du groupe qui joue ensemble depuis presque douze ans.

De son cote, Zied Channoufi a formé le souhait que l'équipe nationale puisse franchir le premier tour.

"' Il faut prouver au monde que nous ne sommes pas ici par hasard. Nous irons défendre notre statut de champion d'Afrique auprès du ghota mondial avec l'objectif principal est de faire honneur au basket-ball tunisien, africain et arabe et décorcher par la même occasion notre billet pour les olympiades de Tokyo".

Je tiens à remercier tous les joueurs qui ont pris part aux différents stages et qui n'ont pas été retenus pour ce tournoi comme Lassad Chouaya, Haythem Saada, Mehdi Sayeh, Amrou Bouallègue et Firas Lahiani (blessé).

Pour sa part, Amor Mouhli a affirme que l'objectif est de gagner au moins un match et d'être la meilleure équipe africaine du tournoi, ce qui nous garantirait une place aux prochains JO.

Nous avons effectué une très bonne préparation qui a permis de renforcer les automatismes sur le terrain et de raffermir les liens entre les joueurs, s'est-il rejouit.

Nous avons abordé les trois derniers matches amicaux avec beaucoup plus de concentration. Je trouve que cette préparation est très bénéfique et j'espère que cela sera traduit sur le terrain.

Par ailleurs, le president de la federation tunisienne de baske-ball, Ali Benzarti qui vient d'assister aux travaux de l'assemblée generale de la Fiba monde, avait declaré à l'envoyée speciale de l'agence TAP qu'après avoir raté les derniers Jeux Olympiques de Rio en 2016, les joueurs sont décidés à réaliser un bon parcours et à décrocher une seconde qualification pour le tournoi olympique après celui de Londres-2012.

"Nos joueurs sont capables de le faire et j'espère que le jour J ils seront prêts", a souhaité Benzarti qui a estimé que "l'équipe a fait beaucoup de sacrifices, plus de trois mois de préparation et 13 matches amicaux de haut niveau, le rythme est allé crescendo. J'espère que tous ces efforts seront payants.

"'Tous les observateurs s'accordent à dire que l'équipe a beaucoup progressé par rapport au dernier championnat d'Afrique et aux matches de qualification et qu'elle possède tous les moyens pour relever ce nouveau défi", a-t-il fait remarquer.