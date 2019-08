Tunisie: Coupe du monde de Basket - Nous sommes venus en Chine pour décrocher le billet pour les JO 2020 (sélectionneur national)

Tunis/Tunisie — L'équipe nationale de basket-ball, a effectué vendredi, sa dernière séance d'entrainement sous la direction de l'entraineur portugais Mario Palma en vue de son premier match face à l'Espagne, samedi à partir de 13h30 (heure tunisienne), dans la ville chinoise de Guangzhou pour le compte de la première journée du groupe "C" formé également de l'Iran et de Porto Rico.

Au terme de la séance d'entrainement qui a permis d'apporter les derniers réglages aussi bien en attaque qu'en défense, le sélectionneur national Mario Palma s'est refusé tout pronostic concernant le match de demain

«On est venu avec un seul objectif qui est la qualification pour les Jeux olympiques 2020, donc nous avons besoin de finir comme première équipe africaine et nous nous sommes bien préparés pour ça», a souligné le technicien portugais à l'envoyée spéciale de l'Agence TAP à Guangzhou.

« Nous avons hérité d'un groupe difficile, et il est impossible de faire des pronostics dans ce genre de compétition mondiale. Nous avons bien étudié nos adversaires, l'Espagne est sans doute un adversaire très difficile, Porto Rico et l'Iran sont également des équipes solides, mais tout reste possible. Le plus important c'est de rester concentré sur notre objectif ».

«Les joueurs sont bien motivés et affichent une grande forme morale et physique. Nous avons fait une très bonne préparation.

La dernière étape de préparation effectuée au Japon était très importante pour nous sur le plan technique avant d'aborder la coupe du monde.

Elle nous a permis également de nous adapter au nouvel horaire et aux conditions de la compétition », a ajouté le coach national.

Tout aussi réaliste, le joueur Makram Ben Romdhane a reconnu que le match d'ouverture est e difficile face à une équipe espagnole composée de joueurs évoluant à l'Euro-Ligue et à la NBA qui ne manqueront pas de solutions offensives et défensives. "Mais on doit jouer pour limiter les dégâts et perdre par le plus petit écart.

On va se donner à fond pour ce premier match qui reste important pour la suite de la compétition".

Pendant la préparation, nous avons joué contre des équipes de haut niveau, nous avons gagné des matches et perdu d'autres, mais on a montré du bon basket», a-t-il ajouté.

Evoquant la préparation de l'équipe nationale, le meneur de jeu tunisien Mourad El Mabrouk a indiqué que le cinq national a disputé des tournois de haut niveau au cours desquels la prestation des joueurs s'est nettement améliorée.

« Malgré le rythme élevé de la préparation effectuée essentiellement en Europe et en Chine, l'équipe a pu, au fil des matches, prendre forme et retrouver ses automatismes.

Le dernier stage de préparation marqué par deux défaites contre l'Allemagne et le Japon et une victoire face à la même équipe japonaise nous ont permis de peaufiner notre préparation », a souligné le joueur de l'ES Radès.

Concernant les adversaires de la Tunisie lors du premier tour, l'arrière shooter tunisien affirme que l'équipe a bien étudié l'Iran et Porto Rico, ses adversaires du groupe C, et va tout donner pour sortir de bons résultats et aller plus loin dans le tournoi.

De son coté, le pivot de Dallas Mavericks, Salah Mejri a estimé qu'à part l'Espagne qui reste l'équipe la plus forte du groupe avec ses joueurs évoluant ensemble depuis longtemps et qui ont le talent et l'expérience, les deux autres adversaires se valent et partent avec les mêmes chances que la Tunisie.

« Le groupe est jouable, et dans le sport tout est possible », ajoute Mejri en toute confiance, se déclarant par ailleurs ravi de retrouver ses anciens camarades du championnat espagnol.

« Nous savons que la lutte pour ces deux places qualificatives au second tour sera intense, mais nous serons prêts à nous battre pour ça.

Nous ne sommes pas en Chine pour la simple figuration, nous allons tout donner pour ce maillot et pour honorer les couleurs nationales», a souligné Mejri.