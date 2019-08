Ile Maurice: Agression sur un agent du NSS - Le suspect nie et parle de violation de sa vie privée

Le fils du gérant de l'hôtel Pakistan a porté plainte pour violation à la vie privée. Il a recouvré la liberté conditionnelle hier

C'est la main bandée que Javed Abdool Gafoor, domicilié à Plaine-Verte, a comparu devant la justice. Après deux nuits passées en clinique, cet homme âgé de 33 ans, suspect de l'agression d'un policier affecté au National Security Service (NSS), a été traduit devant le tribunal de Port-Louis hier après-midi. Une accusation provisoire d'assaulting an agent of civil authority causing effusion of blood a été retenue contre lui.

Le fils du gérant de l'hôtel Pakistan a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 2 000. Il a auparavant été interrogé par les éléments du Central Criminal Investigation Department (CCID) sous trois chefs d'accusation, nommément agression, «molesting» et vol.

Assisté de Me Hisham Oozeer, Javed Abdool Gafoor a réfuté les allégations portées contre lui. Selon nos informations, il a expliqué qu'il revenait de son travail à l'hôtel Pakistan et rentrait chez lui lorsqu'il aurait remarqué tout près de son domicile un homme en civil qui le prenait en photo.

«Je lui ai dit que je compte porter plainte à la police pour violation à la vie privée. Il n'a pas décliné son identité et m'a lancé 'to pou koné ki mwa'», a relaté le suspect aux enquêteurs. Alors que Javed Abdool Gafoor se trouvait au poste de police de Plaine-Verte, il a été placé en état d'arrestation.

Me Hisham Oozeer soutient à l'express que son client coopère avec la police. «Il a démenti les allégations de l'officier. Mais je ne pourrai donner plus de détails étant donné que l'enquête est en cours», souligne l'homme de loi.

Son client s'est de nouveau rendu aux Casernes centrales aujourd'hui pour poursuivre sa version des faits. «Il n'a pas pu donner son statement en une journée vu qu'il ne se sentait pas bien et devait se rendre en cour», poursuit notre interlocuteur.

Le suspect est aussi représenté par Mes Shakeel Mohamed, Showkat Oozeer et Nadeem Hyderkhan. Pour sa part, Me Shakeel Mohamed avance que les droits de son client ont été bafoués.

«Je déplore que mon client ait été menotté et enchaîné sur son lit à la clinique alors qu'il était souffrant et recevait des soins», s'insurge l'avocat.

Selon lui, le gouvernement essaie par tous les moyens de l'empêcher de parler et de l'enlever de cette affaire qui ne leur est pas favorable. Sollicités pour une réaction, les proches de Javed Abdool Gafoor n'ont pas souhaité faire de commentaire.

L'officier du NSS âgé de 27 ans a aussi été appelé vendredi pour donner des détails additionnels concernant sa déposition. Il a maintenu qu'il se trouvait sur sa moto et se rendait à la librairie du coin à la rue SSRN lorsqu'un individu a surgi pour l'agresser en l'accusant de venir surveiller le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, et les mouvements dans son bureau. Le suspect lui aurait aussi volé ses clés de contact.

De son côté, l'inspecteur Jaylall Boojhawon de la Police Officers Solidarity Union a condamné l'agression du policier affecté au NSS lors d'une conférence de presse hier. «Nous déplorons cet acte de violence. Mais il est malheureux que parfois cette unité soit utilisée à des fins politiques alors que la mission première du NSS est d'assurer la sécurité du pays. Nous lançons un appel aux policiers de cette unité de se rappeler ce que dit l'article 18 de la Police Act. Ils ont le droit de refuser des ordres de la part de leur supérieur qui ne cadrent pas avec les tâches qui ne figurent pas dans leur travail», fait ressortir l'inspecteur Jaylall Boojhawon.

Les familles Abdool Gafoor et Ramgoolam, une amitié de longue date

C'est une amitié de longue date qui perdure entre la famille Abdool Gafoor et Ramgoolam père et fils. L'hôtel «Pakistan», l'emblématique «lotel dité» de Plaine-Verte, existe depuis plus de 70 ans selon le site Vintage Mauritius avec une photo datant de 1948. Sir Seewoosagur Ramgoolam, qui habitait à l'ex-rue Desforges à Plaine-Verte depuis 1930, a développé une «close relation» avec le doyen de la famille Abdool Gafoor. Amitié qui a continué avec Navin Ramgoolam qui a passé son enfance à Plaine-Verte. «Dokter Navin Ramgoolam inn zwé ensam ar bann zanfan-la. Ena zis dé-trwa lakaz ki sépar zot avek lakaz SSR. Apré dokter Navin Ramgoolam inn kité linn al Vacoas. É linn answit fer sa plas-la vinn so biro», explique une source. L'un de nos interlocuteurs indique que pour faire plaisir au leader du Parti travailliste qui aime manger du gâteau piment avec du «meti», l'hôtel «Pakistan» les confectionnerait spécialement pour lui lorsqu'il en demande.