Congo-Brazzaville: Langues autochtones - l'ONG Sil-Congo plaide pour leurs promotions

Le Centre international des Nations unies au Congo en collaboration avec l'antenne pays de la Société internationale de linguistique (Sil-Congo), une ONG religieuse évangélique, a sensibilisé, le 30 août, à Brazzaville, à l'importance, la promotion et les conséquences de la mise en danger des langues autochtones.

Les deux organismes on fait un bref aperçu sur l'état de la diversité linguistique au Congo et dans le monde. Ils ont encouragé les auditeurs à œuvrer pour la survie de leurs langues et les rendre visibles en se conversant avec les enfants.

En effet, 2019 est l'année internationale des langues autochtones, une célébration des Nations unies qui vise à sensibiliser les communautés aux conséquences de la mise en danger des langues autochtones, à établir un lien entre langue, développement, paix et réconciliation.

« La langue est non seulement un marqueur d'identités d'appartenance et de référence d'un groupe, mais aussi le véhicule de leurs valeurs morales.

Elles sont la trame des systèmes de savoirs, grâce auxquels ils ne font qu'un avec la terre et qui se sont avérés cruciaux pour leur survie. Commencer à parler avec vos enfants même à la maison » , a indiqué Rock Bankoussou, délégué de l'ONG Sil-Congo.

Cependant, malgré leur immense valeur, les langues du monde entier en général et celles du Congo en particulier continuent de disparaître à un rythme alarmant en raison de divers facteurs.

Selon Sil-Congo, il y a plus de sept mille langues parlées dans le monde et deux mille six cents lagues en voie de disparition.

Ainsi donc, depuis 1985, l'ONG Sil-Congo est consciente que la menace des langues affecte la vie des communautés, elle travaille pour répertorier, documenter les langues autochtones.

Elle a par exemple orthographié la langue vili, traduit la bible dans les langues congolaises et fait des propositions des alphabets de divers autres langues, les transcriptions phonographiques des sons à partir de l'alphabet international.

Signalons que les langues autochtones représentent un facteur important à prendre en compte dans le large éventail de problématiques liées à l'éducation, au développement scientifique et technologique, à la biosphère et l'environnement, la liberté d'expression, l'emploi et l'inclusion sociale.