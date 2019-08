Congo-Brazzaville: Agriculture commerciale - « C'est maintenant que le projet décolle... »

Lancé en juillet 2018, le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac), est actuellement à l'étape de mise en œuvre, grâce à l'exécution de plusieurs activités.

« C'est maintenant qu'on peut parler de décollage du projet. On espère être à mesure de garder la même dynamique en 2020 », a déclaré le coordonnateur du projet, Isidore Ondoki, lors d'un entretien exclusif avec Les Dépêches de Brazzaville.

Au nombre des activités exécutées dans la composante financement par exemple, on note la signature des plans d'affaires pour un peu plus de deux milliards de FCFA. Au mois de juin, la deuxième phase de campagne de financement des plans d'affaires a été lancée.

En juillet dernier, il s'est déroulé au nord du pays, notamment dans le département de la Likouala (Bétou et Impfondo), la deuxième mission de supervision ayant permis à l'équipe de la Banque mondiale, du gouvernement et du Pdac, d'échanger avec les administrations, mais surtout les premiers bénéficiaires du fonds à coût partagé qui venaient de recevoir leurs financements.

Actuellement, des prestataires individuels sont présents dans tous les districts du pays pour aider la population réunie par groupements à concevoir leurs plans d'affaires ou microprojets, qui seront financés par le Pdac, sous forme de fonds à coût partagé.

« Nous ne savons pas exactement le nombre de plans d'affaires que nous allons financer. Ce qui est vrai, il y a un engouement, nous avons déjà reçu plus de mille manifestations d'intérêts.

On choisira les plus rentables en termes d'estimation pour les financer », a indiqué le coordonnateur du Pdac, avant de préciser que les financements des plans d'affaires pour cette année ont été estimés à plus de cinq milliards FCFA.

En matière d'infrastructures agricoles, le projet a déjà réceptionné près de 500 km de pistes agricoles et signé des contrats pour l'entretien de plus de 400 km. Les travaux seront bientôt lancés pour l'aménagement de 390 km de nouvelles pistes agricoles sélectionnées.

A propos du climat des affaires, plusieurs activités se mènent dans le cadre des réformes. Ce qui aurait permis à ce jour, de faire plusieurs études telles le dialogue public-privé sectoriel.

« Nous sommes en train de recueillir toutes les recommandations relatives à ces études pour les mettre en œuvre plus tard », a relevé Isidore Ondoki.

S'agissant du volet renforcement des capacités, le Pdac a doté les services déconcentrés de l'Etat en moyens roulants, afin de leur permettre de superviser les microprojets financés par ledit projet ainsi que d'autres activités régaliennes de l'Etat.

En perspective, le Pdac compte organiser le deuxième forum sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Lors de ce rendez-vous, les échanges tourneront autour du financement de l'agriculture au Congo.

Financé par le Congo et la Banque mondiale, à hauteur d'environ cinquante-cinq milliards de francs CFA sur cinq ans (2017-2022), le Pdac a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et des micro, petites et moyennes entreprises agroindustrielles.