Algérie: Lutte antiterroriste - 8 bombes de confection artisanale et 1 lance-roquettes détruits à Ain Defla

Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit vendredi à Ain Defla, 8 bombes de confection artisanale et 1 lance-roquettes, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla (1ère Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire à découvert et détruit, le 30 août 2019, un (01) lance-roquettes de confection artisanale et huit (08) bombes de confection artisanale", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des Gardes-frontières "ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 1 camion, 1 véhicule tout terrain, 4.800 litres de carburant et 22 sacs de mélange de pierres et d'or brut".

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des Garde-côtes et les éléments de la Gendarmerie nationale "ont déjoué, à Skikda (5ème RM) et Cherchell (1ère RM), des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", alors que "23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Mostaganem, Ouargla et Ghardaïa", ajoute le communiqué.