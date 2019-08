Sénégal: Assane Dioma Ndiaye - «C'est le système judiciaire sénégalais qui pose probléme»

Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), Assane Dioma Ndiaye, pense que le fait que les enquêtes sur les morts en détention qui n'aboutissent pas, est à voir avec des manquements dans le système judiciaire. En effet, estime-t-il, il est difficile d'avoir une objectivité, surtout que très souvent les enquêteurs sont des éléments des corps concernés par le dossier.

«Souvent, c'est des enquêtes très compliquées parce que ce sont les enquêteurs de l'Administration pénitentiaire qui sont habilités à faire les premières enquêtes (constats).

Maintenant, à partir de ces premières constatations, il est difficile d'avoir une objectivité car, le corps impliqué est luimême auteur ou acteur principal de cette enquête.

Ce qui peut créer un bonus, ce sont les témoignages des détenus qui sont présents au moment des faits. Là aussi, il faut avoir la chance d'avoir des détenus qui sont dehors et qui acceptent de témoigner.

Mais c'est rare quand-même qu'on puisse avoir des éléments objectifs qui permettent de jauger de l'objectivité des enquêtes puisqu'à chaque fois c'est le corps luimême qui fait l'enquête. Il y a des suspicions légitimes de la part des victimes.

Par exemple, dans l'affaire Ibrahima Mbow, on pouvait savoir, a priori, parmi les éléments qui étaient là, qui avaient des balles manquantes. Ça aurait permis de faire avancer l'enquête.

Evidemment, c'est un vrai problème qui fait que souvent c'est des dossiers qui peinent à connaitre des issues. De façon générale, c'est le système judiciaire sénégalais qui pose problème.

Donc, il n'y a pas suffisamment de garde-fous ou de bonnes pratiques qui permettent d'avoir une justice efficiente.

On a une justice très archaïque et on n'essaie pas de faire des plus-values. On s'accroche à des pratiques surannées, dépassées, anachroniques.

On n'ouvre une enquête, mais on ne se soucie pas de l'essentiel. Il ne suffit pas d'ouvrir une enquête mais, il faut que l'enquête soit indépendante et impartiale.

L'enquête en soi, n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans un état de droit ou dans un état organisé. Mais le plus important, c'est vraiment qu'on respecte les standards internationaux.

C'est-à-dire qu'on essaie de faire autant que possible pour que la lumière éclate. Souvent, on cherche à amuser la galerie. Mais, en réalité, on n'est pas disposé à avoir une justice qui puisse apaiser les citoyens.

Le plus important dans la justice, ce n'est pas que les citoyens aient gain de cause, mais au moins que les citoyens croient en leur justice.

Pour cela, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, il faut donner des gages d'un procès juste et équitable.

Malheureusement, on n'arrive pas à faire de pas supplémentaires. On est toujours à l'étape grégaire et c'est extrêmement préoccupant.».