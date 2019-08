Angola: Le ministère de la Pêche mise sur la technologie pour encourager la production

Luanda — La ministre angolaise de la Pêche, Maria Antonieta Baptista, a défendu vendredi à Luanda la nécessité de revitaliser le secteur, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et des procédures administratives informatisées, afin de rendre la gestion des pêches plus rapide en Angola.

S'exprimant lors de l'ouverture du cycle de conférences de la 3ème édition de la Foire internationale de la pêche et de l'aquaculture en Angola (FIPEA), qui se déroule du 29 août au 1er septembre, Maria Antonieta Baptista a souligné que, pour assurer la pérennité de l'industrie et la protection du milieu marin, il faut des efforts coordonnés.

Selon elle, la gestion des ressources marines devrait être faite de manière globale, créant un environnement d'investissement basé sur l'équilibre économique et la conservation des écosystèmes, avec des entreprises de pêche économiquement saines et socialement responsables.

La ministre considère les investissements des entreprises dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies, une action reflétant la grande variété de produits "emballés" dans des formats et matériaux durables, résultant des efforts de modernisation et d'amélioration des processus de production et de la qualité des produits de la mer.

Le Plan de développement national (PDN) 2018/2022 prévoit d'atteindre 614 000 tonnes contre les 480 000 tonnes/an de poisson.

La 3ème édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture (FIPEA), qui se tient sous le slogan «Revitaliser le secteur vers le développement», vise à créer un environnement d'exposition et d'amélioration des affaires favorisant la croissance de l'entrepreneuriat et la croissance socio-économique du pays.

Plus de 100 entreprises de pêche participent à cet événement ouvert jeudi par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.