Algérie: Le 1er Moharem fixé au dimanche 1 septembre et Achoura au mardi 10 septembre

Le 1er Moharem de l'année 1441 de l'Hégire est fixé au dimanche 1er septembre 2019, et le samedi 31 septembre correspondra au 30e et dernier jour du mois de Dhou el Hija année 1440 de l'Hégire, a indiqué, samedi, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

"Achoura sera célébrée le mardi 10 Moharem de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 10 septembre 2019", précise le communiqué, rappelant "la tradition du prophète (QSSSL) d'observer le jeûne durant cette journée".

Le Nissab de la Zakat pour l'année 1441 de l'Hégire, soit 2,5% de l'argent, des offres commerciales et marchandises ayant atteint le Nissab au terme d'une année, a été fixé à cinq cents quatre-vingt-deux mille et deux cent cinquante dinars algériens (582.250, 00 DA), précise le ministère.

A cette occasion, le ministère des Affaires religieuses invite les musulmans à s'acquitter de la zakat auprès du Fonds de la Zakat, via ses comptes CCP de wilaya, en vue de perpétuer la tradition du Prophète Mohamed (QSSSL) dans la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat.