Sénégal: Des enseignants et chercheurs retraités "prêts" à servir la nation (Membre)

Dakar — Des enseignants et chercheurs retraités des universités du Sénégal sont "prêts" à mettre leur expérience et leur savoir-faire à la disposition du pays, a déclaré samedi, le Professeur Papa Ndiaye, membre de l'Académie des seniors de l'enseignement supérieur et de la recherche.

"Nous sommes 367 experts prêts à mettre notre expérience et notre savoir-faire à la disposition de notre pays", a dit Pr Ndiaye à l'issue de l'Assemblée générale constitutive de l'Académie des seniors de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il a souligné l'importance de mettre sur pied cette organisation qui, selon lui, "va regrouper les enseignants et les chercheurs des universités publiques du Sénégal qui ont servi plus de trente ans".

Il estime que "ces derniers ont un capital d'expérience qui pourra bien servir le Sénégal, notre société et nos régions respectives".

Pr Ndiaye renseigne que le programme d'activités consistera "à chaque six mois, essayer de réfléchir sur un thème qui intéresse notre pays, organiser des conférences et donner notre point de vue sur les axes de développement et sur notre société".

Bouba Diop, également professeur d'université à la retraite, un des membres fondateurs de cette Académie, a annoncé "la mise en place d'un bureau qui sera chargé de piloter ces activités".

Il a salué "la présence des collègues de toutes les facultés et des instituts qui veulent continuer à rendre service au pays".

"Nous étions organisés pour voir d'abord comment vivre mieux et comment apporter notre contribution aux défis qui se posent aujourd'hui concernant l'enseignement supérieur et la recherche, les questions sociales, économiques (... )", a expliqué Pr Diop.

"La demande en enseignement supérieur est toujours grande car il ne s'agit pas seulement de s'occuper de ceux qui ont le bac mais aussi de ceux qui veulent venir dans les universités sans avoir le bac", a-t-il poursuivi.