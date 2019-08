Tunisie: Des pluies abondantes attendues, sur Tabarka, Jendouba, Ain Draham et Béja

Tunis — «D'importantes quantités de pluie qui peuvent atteindre les 80 mm, sont attendues, à partir de la nuit du samedi et jusqu'à dimanche après-midi, sur plusieurs régions du pays et notamment Tabarka, Jendouba, Ain Draham et Béja», a fait savoir samedi, l'ingénieur à l'INM, Sarhan Rahali, dans une déclaration à l'agence TAP.

Pour ce qui est des précipitations enregistrées, samedi, à partir de 7h00 et jusqu'à cet après-midi, elles ont touché surtout les gouvernorats de Sidi Bouzid (48 mm dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun), de Gabès (40 mm), de Gafsa (30 mm à Chabiba) et d'El Kef (25 mm à Tajerouine), a t-il précisé.

L'ingénieur a affirmé que les conditions climatiques resteront favorables à la chute de pluies, au cours de la journée du lundi, 2 Septembre, mais les précipitations seront isolées et en petites quantités.

Elles concerneront, essentiellement, le nord et l'est du pays, surtout les régions du Sahel et du Cap Bon, ainsi que le gouvernorat de Sfax.

En ce qui concerne les prévisions météorologiques pour les 3 et 4 Septembre, Rahali a indiqué "nous nous attendrons à de nouvelles précipitations dont les quantités ne peuvent pas être évaluées à l'avance».