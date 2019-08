Tunisie: Coupe du monde 2019 de Basket - Espagne\Tunisie - (101-62)

Tunis/Tunisie — Déclarations au terme du match Tunisie - Espagne comptant pour la première journée du groupe C de la coupe du monde 2019 de basket-ball, disputé samedi à Guangzhou (Chine) et remporté largement par les Espagnols (101-62 ) :

Mario Palma (entraineur national de la Tunisie) : L'Espagne a été comme prévu trop forte grâce ses talentueux joueurs évoluant en majorité en NBA et à l'Euroleague. Il nous reste deux matches qu'il faut bien négocier tout en essayant de corriger les erreurs commises aujourd'hui.

Salah Mejri (joueur tunisien) : au début on a réussi à tenir forte tête au cinq espagnol , puis on a connu une forte baisse de forme. La sortie de Makram Ben Romdhane sur des fautes, nous a coûté très cher.

J'ai un peu mal à la cheville, mais ca ira. On a fait une bonne première mi-temps, mais on n'a pas pu garder le même rythme en seconde mi-temps ce qui porte à l'inquiétude, vu que ce n'est pas la première fois qu'on fait la même entame de match puis tout tourne mal. Maintenant il faut corriger les erreurs et se concentrer sur le prochain match face à l'Iran.

Amor Abada (joueur tunisien) : nous avons mis toutes nos forces dans la première mi-temps. On a montré du bon jeu et on a joué sur notre vraie valeur. Ce n'est pas évident de mener devant l'Espagne avec 11 points d'écart.

En deuxième mi-temps on a raté les cinq premières minutes ce qui nous a été fatal; on a manqué de rapidité dans la transtition défensive, ce qui a permis aux espagnols de creuser l'écart, chose qui nous a destabilisés.

On se concentre maintenant sur les deux prochains matches. Rien n'est encore joué, car je ne pense pas que l'Iran ou le Porto Rico vont battre l'Espagne.

Willy Hernangomez (joueur espagnol) : Nous avons accompli convenablement notre mission, je suis satisfait de ma prestation et confiant quand au prochain match face au Porto Rico et nos chances de qualification au prochain tour. Cette victoire nous incite à faire preuve de beaucoup plus de responsabilité.

Ricky Rubio (joueur espagnol) : Le premier match du tournoi est toujours plein de surprises.

Les Tunisiens ont été plus aggressifs et nous ont poussé à commettre des fautes. En seconde periode on a corrigé nos erreurs, parvenant à gérer confortablement le reste de la partie.