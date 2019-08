Soudan: Tawer dirige les leaders de l'administration civile de résoudre le conflit à Port-Soudan

Khartoum — Le Membre du Conseil Souverain, Sddiq Tawer a appelé aux chefs de l'État du Sud-Kordofan de s'employer à contenir et à étouffer la sédition qui a éclaté entre les tribus de Baní Amer et de Nouba à Port-Soudan, capitale de l'État de la mer Rouge, soulignant l'importance de maîtriser le conflit pour l'empêcher d'être étendu à d'autres régions.

Tawer, qui a reçu samedi les dirigeants de l'administration civile de l'Etat du Sud-Kordofan, qui a lancé une initiative sur la résolution de la crise à Port-Soudan, a remercié les chefs et a souligné que leur initiative serait bien accueillie par les parties en conflit.

Il a demandé aux chefscivis de prendre en compte les opinions et les idées des jeunes, en insistant sur l'importance d'accorder plus d'attention aux jeunes et de trouver une solution à leurs problèmes et de les aider à renoncer au phénomène négatif tel que l'abus de drogue et le chômage par l'éducation, l'orientation et les conseils.