Angola: Le Chef de l'État regagne le pays

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a regagné dimanche Luanda, en provenance du Japon où il a participé au septième Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique, du 28 au 30 août.

En marche de ce forum important sur le Japon et l'Afrique, le Chef de l'État angolais a tenu des rencontres séparées avec diverses personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre japonais, Shinzu Abe, le Président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, Mohamed Malick.

TICAD est un forum multilatéral ouvert et inclusif lancé par le gouvernement japonais en 1993. Les pays et institutions africaines, les organisations internationales de développement, le secteur privé et les organismes de la société civile y assistent.

La 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est organisée par le gouvernement japonais, les Nations Unies, la Banque mondiale et par les pays africains.

Cette édition, qui se termine vendredi, a pour objectif de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires internationaux en vue de mobiliser un soutien en faveur des initiatives de développement économique, de paix et de sécurité les plus appropriées en Afrique.