Cote d'Ivoire/Mali: Eliminatoires J.O 2020 - Les Eléphantes prêtes à charger les Aiglonnes

Le match aller entre la Côte d'Ivoire et le Mali se dispute, cet après-midi, au Parc des sports de Treichville.

Gros duel entre la Côte d'Ivoire et le Mali, cet après-midi, à 15h30, au Parc des sports de Treichville, dans le cadre des éliminatoires du tournoi de football féminin des Jeux olympiques 2020, à Tokyo.

Deux sélections qui se connaissent bien pour s'être affrontées à plusieurs reprises ces dernières années. Même si les Ivoiriennes se sont imposées lors de leur dernière confrontation, il y a quelques mois, à Abidjan, Touré Clémentine et ses joueuses gardent un très mauvais souvenir de leur élimination à la Can 2018 par ce même adversaire. Coulibaly Fatou et ses coéquipières veulent donc leur revanche et aussi barrer le chemin de Tokyo aux Maliennes.

Cela passe par une victoire avec une marge sécurisante lors de cette manche aller, avant le retour qui aura lieu, le mardi 3 septembre, à Bamako. Prévue initialement au stade Félix Houphouët-Boigny, la rencontre a été délocalisée au Parc des sports de Treichville.

Un bon signe certainement pour les Eléphantes plus à l'aise sur le synthétique. On se souvient que lors des éliminatoires de la Can 2018, Kpaho Nina et ses coéquipières avaient été contraintes au nul (1-1) au stade Houphouët-Boigny, au match aller, avant d'enregistrer un autre nul vierge à Bamako, insuffisant pour se qualifier. Cet après-midi, l'équation est simple.

Il faut inscrire le maximum de buts. Touré Clémentine et son équipe ont le potentiel pour réaliser cette performance. Plusieurs professionnelles ont rejoint le groupe. Kpaho Nina, Gauze Nina, Tia Inès, Koko Ange et autres sont présentes.

Elles sont déterminées, comme leur entraîneur, à faire mordre la poussière aux Aiglonnes. « C'est un match qui me tient à cœur. Nous devons absolument battre les Maliennes.

J'ai transmis la même détermination aux filles qui sont également conscientes de la mission qui les attend », a déclaré Touré Clémentine. En cas de qualification face aux Maliennes, les Ivoiriennes devront disputer encore trois autres tours avant d'obtenir leur ticket pour Tokyo 2020.