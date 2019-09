Algérie: JA 2019 - L'Algérie reprend la 4e position au tableau des médailles

Rabat — L'Algérie a repris la 4e position au tableau des médailles des 12es Jeux Africains de Rabat (19-31 août), après une journée prolifique, disputée jeudi, où les athlètes ont réussi plusieurs autres médailles dont sept (7) en or, portant le total à 113 médailles (31 or, 27 argent et 55 bronze).

L'autre fait marquant de la journée, est le band du Nigeria qui a chipé à la 2e position à l'Afrique du Sud, mais toujours derrière l'intouchable égypte.

Le Nigeria a totalisé 103 médailles dont 40 or, devant l'Afrique du Sud avec 77 dont 32 or, mais derrière l'Egypte avec une moisson à 228 médailles dont 78 or.

Le Maroc (pays hôte) a été décalé à la 5e position avec 93 médailles dont 27 or, suivi de la Tunisie avec 79 dont 23 or.

Voici le Tableau du Top 10:

Or Argent Bronze Total

1- Egypte 78 87 63 228

2- Nigeria 40 28 35 103

3- Afrique du Sud 32 24 21 77

4- Algérie 31 27 55 113

5- Maroc 27 26 40 93

6- Tunisie 23 28 28 79

7- Maurice 6 6 12 24

8- Madagascar 6 4 2 12

9- Ethiopie 5 4 10 19

10- Kenya 4 5 8 17

(NB: tableau des médailles selon le comité technique du COJAM).