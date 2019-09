Cote d'Ivoire: Delphine Koffi (Présidente de l'Association des Epouses de Policiers ) - « Nous sommes des veuves programmées... »

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé le 29 août une cérémonie d'hommage de l'ANEPCI au personnel de la police.

L'Association nationale des Epouses de Policiers de Côte d'Ivoire (ANEPCI) veut magnifier le personnel de la police nationale.

Pour ce faire, la Présidente de cette association, Delphine Koffi, a organisé le 29 août, à l'école nationale de police une cérémonie d'hommage aux fonctionnaires de la police nationale.

Cette rencontre qui vise à honorer le personnel de la police a été à cette occasion placée sous le parrainage de Madame la Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique (MENET), Kandia Kamissoko Camara et Présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité.

Situant les raisons de la rencontre, Delphine Koffi s'est appesantie sur les contraintes du métier du policier. « Nous sommes des veuves programmées. Car, parmi les miliers de policiers déployés sur l'ensemble du territoire, des centaines meurent en service commandé, au prix de milles sacrifices.

C'est pourquoi, je vous invite à observer une minute de silence, à l'entame de mon propos », a fait remarquer la Présidente de l'ANEPCI qui était épaulée par plusieurs sections de sa structure. Notamment, celles d'Abidjan et de l'intérieur à l'issue d'une démonstration de défilés.

Selon Delphine Koffi, cette rencontre qui vise à soutenir leurs époux est d'une grande portée. C'est à juste titre que les épouses ont porté le choix sur Madame Kandia Kamissoko Camara comme marraine.

Car, a-t-elle rassuré, « Madame Kandia Kamissoko Camara est une femme qui prône le leadership et dotée d'un charisme avéré ».

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité a soutenu l'initiative de la Présidente de l'ANEPCI et de sa Présidente d'honneur Madame Kouyaté Awa. Qui s'inscrit dans la vision du premier magistrat de la République, son excellence, le Président Alassane Ouattara.

A l'endroit des filleules et de toutes les forces en charge de la défense et de la sécurité, la marraine de la cérémonie, Kandia Kamissoko Camara, a véhiculé un message de remerciement et de bénédiction.

De façon particulière, la marraine a félicité le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Kouyaté Youssouf pour son dynamisme qui a apporté au sein de la police, la promotion de l'estime de soi.

L'ANEPCI, faut-il le rappeler, est l'Association Nationale des Epouses de Policiers de Côte d'Ivoire. Cette association qui regroupe à ce jour un effectif de quatre milles adhérents, a été crée le 16 avril 2000.

Afin de renforcer la cohésion, la solidarité au sein de la police. A travers entre autres l'organisation des colonies de vacances, des mariages collectives en faveur des policiers.