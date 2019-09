Ile Maurice: Visite du pape - Les choses à savoir si vous compter vous rendre sur place

Pas question qu'il y ait de fausses notes. De ce fait, le diocèse de Port-Louis a émis un communiqué destiné à ceux qui comptent se rendre sur place à Marie Reine de la Paix et à l'église Père Laval, le 9 septembre. Voici les points à retenir :

À Marie Reine de la Paix : le site sera accessible au public à partir de 6 heures du matin ce jour-là. Pour ce qui est des aires de stationnement, ceux venant du Nord et de l'Est pourront garer leur voiture au Champ-de-Mars et du côté de la rue Volcy-Pougnet. Au total, on pourra accommoder 5 000 véhicules. Pour ceux venant du Sud/ Ouest/Centre, ils pourront laisser leurs véhicules à la Hindu House ainsi qu'aux Salines, Neotown, Bulk Sugar Terminal. Places de stationnement disponibles : 10 000.

Toutes les routes latérales menant vers Marie Reine de la Paix seront des zones piétonnes de 4 heures du matin à 18 heures.

Aussi, il est recommandé d'apporter une branche de palmier multipliant pour accueillir le pape François. La taille de la branche devra être entre 1m40 et 1m50...

Église Père Laval : le pape prendra place à bord de la papamobile vers 16 h 25. Et parcourra l'Allée Père Laval jusqu'à l'église. Les fidèles pourront l'accueillir tout au long de cette rue et devant l'église.

À noter que quelques routes dans la capitale seront fermées à la circulation. Il s'agit des jonctions Volcy-Pougnet et Labourdonnais, ainsi que celles d'Orléans et Volcy-Pougnet, la jonction Old Moka Road et la rue Mgr Leen et la jonction Labourdonnais et Mgr Leen.

Les répétitions s'intensifient

À une semaine de la venue du pape, les forces de l'ordre mettent les bouchées doubles. Les répétitions, de l'aéroport à Marie Reine de la Paix en passant par le caveau du Père Laval, sont exécutées par plusieurs unités de la police au quotidien. De plus, les travaux dans le cadre de la visite papale sont aussi quasi complétés explique-t-on. «Nous sommes dans les temps.»