Cote d'Ivoire: Arafat Dj - Le dernier Buzz du roi du coupé décalé

Abonné aux buzz, Arafat Dj a été conduit à sa dernière demeure, le samedi 31 aout, par le grand buzz de l'année. Mais un « bad buzz ».

La profanation de la tombe, du cercueil et du corps d'une star. Lui-même, Sao Tao le dictateur, commandant Zabra, Zeus, Yôrôbô, Daishikan.

Arafat Dj savait créer le buzz. Toutes ses interventions sur les réseaux sociaux étaient vues en buzz. Il était en tête d'affiche sur ces canaux d'information. Oui ! Il l'est. Et il restera le maitre du buzz pendant un bon moment avec ce dernier dont il est encore le véritable instigateur.

Car c'est sa tombe, son corps et son cercueil qui ont été profanés par ses fans, ses « disciples », les chinois qui dans une envie de vérifier s'il s'agit du corps de leur idole, ont décidé de tout ouvrir et même aller à déshabiller la dépouille pour s'assurer s'il portait des tatouages. Les images de cette dérive des chinois continuent de faire le buzz.

Ainsi, le leader incontesté de la Chine populaire n'est plus là pour ponctuer de ses frasques et de ses excès le quotidien des chinois et des ivoiriens abonnés à la toile.

Il laisse un silence plus pesant qu'on avait fini par s'habituer à ses coups de gueules délivrés à longueurs de lives sur les réseaux sociaux, où il cumulait plus de 5 millions d'abonnés.

Buzz ! qui dit buzz, Arafat était non seulement le roi du coupé décalé mais aussi le roi du buzz. Décédé le 12 août à l'âge de 33 ans, à la suite d'un accident de moto à Abidjan, après son dernier single Moto Moto, Ange Didier Houon alias DJ Arafat quitte la scène, le monde des vivants dans un buzz grandissime qui fait le tour du monde depuis et le ferra encore et encore...

A Dieu le roi du coupé décalé

A dieu le roi du buzz