Togo: Maracana - ETECON FC et MCL sacrés champions 2019

Le championnat national de Maracana du Togo a livré son verdict ce samedi à Lomé. Après plusieurs rencontres âprement disputées par les 16 équipes participantes, ETECON FC chez les Super Séniors et MCL chez les Séniors sont sacrés champions.

Chez les Super Séniors, la finale a opposé ETECON FC à MCL. Après une rencontre très serrée sanctionnée par un match nul et vierge (0-0) à la fin du temps réglementaire, ETCON l'emporte dans les tirs au but par 3-2 et soulève le trophée.

La finale des Séniors, qui a vu MCL affronter Renaissance, n'a pas non plus connu de vainqueur à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se sont séparées sur le score de deux buts partout (2-2). Mais MCL finit par tirer son épingle du jeu en battant son adversaire dans les tirs au but (3-2).

« C'est bien évidemment la joie qui nous anime après ce championnat. Il y a de quoi être satisfait parce que ça a été l'aboutissement d'un long parcours qui a commencé dans les régions et à Lomé pour finir dans cette belle ambiance avec du beau jeu », s'est réjoui Etienne Bafaï, président de la Fédération togolaise de Maracana (FETOMA).

« Les résultats techniques nous démontrent aujourd'hui qu'il y a une grosse évolution dans le Maracana togolais. Vous avez vu qu'à l'arrivée, les équipes qui, traditionnellement, jouent le haut du tableau se sont illustrées et certaines qu'on n'attendait pas ont surpris. Cela veut dire que le niveau se nivelle dans la discipline et c'est une satisfaction parce que ça nous permettra de construire une ossature pour les échéances internationales », a indiqué M. Bafaï qui se projette déjà sur la prochaine Coupe d'Afrique de Maracana, prévue ce mois de septembre en Guinée Conakry.

« La CAN de Maracana se joue en Guinée Conakry notamment du 25 au 30 septembre 2019. La fin du championnat national est le démarrage d'un vrai compte à rebours pour cette échéance à Conakry. Nos sélections nationales ont commencé par s'entraîner. Elles se sont enrichies au fur et à mesure par des rencontres comme celle là. Et à partir de maintenant nous allons sérieusement nous concentrer sur la préparation de ces sélections afin de faire des résultats que nous avons déjà fait l'année dernière et pourquoi pas faire mieux ».