Cote d'Ivoire: Rencontre Guikahué/Zone Nord à Katiola - Le grand Nord a réussi le pari de la mobilisation

Alors que beaucoup de gens se vantent d'avoir conquis tout le nord à leur cause, les responsables politiques du parti du père fondateur de la nation, feu Félix Houphouët Boigny, ont démontré, ce samedi 31 Août 2019, que le PDCI-RDA reste et demeure le précieux fétiche de cette partie de la Côte d'Ivoire.

Bien que la rencontre ait été annoncée pour 10 heures, ces responsables du parti ont, dès 8 heures, pris d'assaut le centre culturel de Katiola pour venir écouter l'émissaire du sphinx de Daoukro, le professeur Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du parti. C'est une salle pleine à craquer qui laissait voir la forte mobilisation des responsables politiques du grand nord.

Les 9 régions reparties en 3 districts et une région que sont les districts de Savane, Denguelé, Woroba et la région du Hambol ont montré, aux yeux de tous, que le PDCI-RDA est encore très enraciné et que rien ne peut leur faire changer l'amour et la fidélité qu'ils ont pour le parti du Président Henri Konan Bédié.

Forte Mobilisation marquée surtout par la présence de groupes de chants et de danses dont l'Odjehounan de Fronan, le Yemela de Dabakala ainsi que le Takpé de Shanak qui ont mis en ébullition la cour du centre culturel en donnant ainsi un caractère plus festif à cette rencontre. Le secrétaire exécutif du parti a salué et reconnu la grande mobilisation des responsables politiques du grand nord.

Expliquant que de toutes les étapes des rencontres, le Nord a su réussir le pari de la mobilisation et de l'organisation. Une preuve qui montre que le PDCI-RDA de feu Félix Houphouët Boigny et d'Aimé Henri Konan Bédié est toujours implanté dans la zone nord de la Côte d'Ivoire.