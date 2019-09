Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko - "Je réaffirme ma solidarité avec la famille, en ces moments difficiles"

document

J'ai reçu les artistes venus de l'extérieur pour rendre un dernier hommage à DJ Arafat. (Davido, Sidiki Diabaté, Naza, Dadju, J. Martins, Dibi Dobo, Mokobé, Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Dadju, Roga Roga)

En votre nom à tous, je leur ai exprimé notre profonde gratitude pour s'être déplacés, à leurs propres frais, pour être aux côtés des Ivoiriens.

Ensemble, nous avons partagé le souvenir de cette cérémonie historique, et condamné la profanation de la tombe. Cet acte ignoble ne saurait effacer les marques d'Amour et l'hommage exprimés envers le défunt et sa famille.

Je les remercie pour les propos touchants m'encourageant à ne pas baisser les bras et à demeurer aux côtés des jeunes artistes et de la jeunesse en général.

En retour, je les ai rassurés qu'aucun mot ni aucun acte, quelle qu'en soit la méchanceté, ne saurait me faire cesser d'accorder à l'Amour du prochain une place centrale dans mes principes de vie.

Je réaffirme ma solidarité avec la famille, en ces moments difficiles.

Merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire et à toute cette jeunesse ivoirienne qui se sont mobilisés durant toutes les cérémonies, et qui condamnent les actes posés par des individus isolés et manipulés.

YÔRÔ, Que ton âme repose en paix !

Adieu Fiston !