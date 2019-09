Congo-Kinshasa: Grand oral ce mardi à l'Assemblée nationale - Vision de Tshisekedi ou de Kabila ?

C'est en principe ce mardi que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba présente devant l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement. Le moment est pathétique, pour autant qu'il coïncide avec la mise en œuvre effective du mandat du chef de l'Etat Félix Tshisekedi.

Si le Premier ministre est le produit de la coalition FCC - CACH, il doit trouver le juste milieu entre deux visions ; celle de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Avec sa majorité confortable à l'Assemblée nationale, le FCC peut tout aussi créer la surprise en imposant sa vision. Au Premier ministre de convaincre ce mardi devant la chambre basse du Parlement.

A l'Assemblée nationale, la session extraordinaire se clôture déjà ce samedi 7 septembre. C'est aussi le temps pour la Chambre basse du Parlement d'auditionner le Premier ministre en vue de l'investiture de son gouvernement.

En tout cas, depuis le vendredi 30 août dernier, le bureau de l'Assemblée nationale a déjà reçu la note synthétique du programme du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Sauf imprévu de dernière minute, c'est ce mardi que le Premier ministre se présente devant la plénière de l'Assemblée nationale pour défendre son projet. L'investiture de son gouvernement en dépend. Le Premier ministre est dans l'obligation de convaincre.

Si son programme est censé s'inscrire dans la vision du chef de l'Etat, le Premier ministre est lié par le lien étroit à la famille politique qui l'a désigné à ce poste, à savoir le Front commun pour le Congo. Il ne serait pas facile de s'en défaire.

D'où la question : quel est finalement le programme que défend Ilunga Ilunkamba devant l'Assemblée nationale ? Dans la ville haute, les supputations vont dans tous les sens.

Regards croisés

Dans les milieux de la coalition FCC - CACH, on tente cependant de calmer le jeu. « De toute façons, le Premier ministre devra exécuter le programme du chef de l'Etat, quoique seul responsable devant l'Assemblée nationale, en vertu de la Constitution. Entre le chef de l'Etat et le Premier ministre, c'est le président de la République qui a l'obligation de rendre compte au peuple, au terme de son mandat. Certes, le Premier ministre vient du FCC, mais le programme de son gouvernement ne peut nullement s'écarter de la vision du chef de l'Etat. Je vous le dis : il n'y aura pas de choc de visions. La seule vision qui va primer est celle du chef de l'Etat. Le FCC, qui est notre partenaire à la coalition ne peut pas s'y opposer. Le président de la République a une vision à défendre. Et c'est celle du chef de l'Etat et rien d'autre », a indiqué à notre Rédaction un haut cadre du CACH, la plateforme qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir.

Au FCC, le discours est tout aussi modéré. Dans la famille politique de Joseph Kabila, on joue à l'apaisement.

Sous le sceau de l'anonymat, l'un des cadres de son bureau politique s'est montré plutôt pondéré. « Nous sommes dans une coalition avec le CACH du président Félix Tshisekedi. En toute logique, nous devons travailler sur base d'un programme commun de gouvernement. C'est ce qui a été fait pendant toutes les négociations qui ont procédé la nomination du gouvernement. Je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir un quelconque conflit. Le chef de l'Etat et l'autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabila, sont inscrits dans une même vision, c'est-à-dire le Congo avant tout ».

Quoiqu'il en soit, le problème est bien réel. Unis par le sort, le CACH et le FCC n'ont pas de même idée de gestion de la République démocratique du Congo. Après l'avoir combattue durant les 18 ans de règne de Joseph Kabila, on voit mal comment l'UDPS de Félix Tshisekedi va se jeter allégrement dans les bras du FCC, tout en reniant son combat pour l'avènement d'un Etat de droit. C'est dire que concilier les deux programmes, d'un côté de Félix Tshisekedi, et de l'autre du FCC de Joseph Kabila, n'est pas tâche facile. Malheureusement, c'est à cet exercice que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba doit se frotter.

Ce mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre devra présenter un programme qui prend en compte les points de vue de grands alliés de la coalition qui l'a porté au pouvoir. De prime abord, on doit admettre que ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un exercice de haute portée politique.

S'il réussit ce test, le Premier ministre pourra alors passer sans heurts son grand oral à l'Assemblée nationale. Sinon, il risque tout aussi bien d'hypothéquer l'investiture de son gouvernement devant la Chambre basse du Parlement.