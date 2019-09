Congo-Kinshasa: Le peuple d'abord !

Après sa publication, le 26 août dernier, le gouvernement Ilunkamba sera reçu ce mardi à l'Assemblée nationale. Selon les us et coutumes parlementaires, le Premier ministre présentera à cette occasion, le programme du gouvernement qu'il pilote. Quelle sera sa couleur? Surtout, quand on sait qu'il s'agit d'un gouvernement de coalition FCC-CACH. C'est pourquoi, l'opinion est embarrassée quant au programme qui sera exécuté par Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Ecartelé entre deux pressions - celle de son autorité morale du FCC et celle du président de la République - le Premier ministre devra imprimer sa propre marque, en gardant sa personnalité d'un homme d'État.

De toutes les façons, le gouvernement qui sera investi par la Chambre basse du Parlement est un gouvernement de la République. Par voie de conséquence, son programme doit placer au premier plan, l'intérêt général de la population congolaise. Quelles que soient leurs diversités politiques, les membres du gouvernement ont été choisis pour servir la RDC et sa population. Agir autrement, c'est méconnaître la mesure de la tâche qui leur est confiée.

Déjà, de par sa composition, avec plus de 60% de nouvelles têtes, d'aucuns craignent un amateurisme au sein de l'actuelle équipe gouvernementale. Mais, pris dans son sens positif, ce choix trop ambitieux et risqué du chef de l'Etat marquera effectivement une rupture d'avec l'ancien système, où des caciques se considéraient comme des ayant-droit. Pour ce faire, le Premier ministre et toute son équipe devront regarder dans la même direction, en suivant la boussole qui indique dans le sens que se dirige le chef de l'État. Ils devront éviter la cacophonie pour passer à l'essentielle, en se mettant au service de la nation et non se perdre dans des querelles intestines inutiles.

En dernier ressort, la balle est dans le camp du chef de l'État. En tant que garant de la nation, le président de la République doit mettre en action son programme de campagne électorale qui se résume par le slogan « le peuple d'abord ».