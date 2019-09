Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi - "Nous avons l'obligation de faire une révision générale et régulière du cours de français"

Il s'est tenu, le samedi 31 août 2019, au Complexe scolaire Bon Départ, une session de formation axée sur le thème : «La connaissance du Français écrit, du vocabulaire et de l'orthographe pour être performant dans l'exercice de sa profession».

Destinée aux enseignants de cette école ainsi qu'aux journalistes, cette formation avait pour but d'outiller les participants dans la manipulation de la langue française, afin qu'ils améliorent et perfectionnent leurs capacités de transmission. A l'issue de ces assises, une série de recommandations ont été formulées à l'endroit des conférenciers. Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur-Directeur Général du journal La Prospérité et intervenant du jour a commencé son exposé par un constat selon lequel, les diplômés d'Etat ainsi que ceux des Universités éprouvent de grandes difficultés pour s'exprimer en français et même pour écrire.

Par conséquent, soulève-t-il, lorsqu'ils vont à la quête d'un emploi, ils éprouvent d'énormes difficultés dus aux insuffisances réelles de la langue.

En dépit de tout, rien n'est encore perdu. L'éditeur du quotidien La Prospérité vient au secours de ceux qui éprouvent encore des difficultés de la langue française et leur propose, en guise de solution, une base nécessaire sur comment maîtriser cette langue sans préalablement cerner ses principales articulations dans la grammaire française.

Il s'est appesanti sur l'alphabet français, les chiffres romains et arabes, la syllabation, la ponctuation, les verbes, les temps et la phraséologie. Plus loin, il a touché également les figures de styles, la stylistique, les proverbes, les épithètes et tant d'autres notions de base.

La recherche et la créativité

Une série de recommandations ont été formulées en l'endroit des participants à savoir, la révision générale et régulière des notions grammaticales, la lecture des livres, des syllabus, des magazines, la recherche permanente et l'effort de créativité ou d'innovation. Par ailleurs, Marcel Ngoyi recommande, toujours dans le même chapitre, de s'adonner aux exercices d'expression orale, d'apprendre à transmettre aux autres les connaissances acquises. "Nous avons l'obligation de faire une révision générale et régulière du cours de français", a-t-il insisté.

A l'issu de cette formation, l'intervenant du jour a soumis l'assemblée à un exercice de mots. Il s'agissait de remplacer les verbes dits «fourre-tout» par des verbes appropriés qui donnent un sens à la phrase. Il s'agit des verbes dire, faire, mettre, avoir, prendre et donner. «On ne dit pas dire des sottises mais plutôt débiter des sottises. Faire tomber un gouvernement se dit en bon français renverser un gouvernement. On ne met pas une affiche sur le mur mais on placarde une affiche... ». Tels sont, à titre d'illustration, quelques verbes appropriés que les usagers de la langue française doivent utiliser.