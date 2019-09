Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Mayuma Louise contente de retrouver son siège

La séance plénière convoquée mercredi 28 août 2019, par le Bureau de la Chambre basse du parlement, avait permis à l'assemblée plénière de valider les pouvoirs des Députés nationaux proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle.

Parmi les 31 députés validés définitivement par la Haute Cour, figure la Députée Mayuma Kasende Louise, élue de la circonscription de Bulungu dans la Province du Kwilu. Cette dernière était, techniquement parlant, très contente de retrouver son siège. Et, par conséquent, elle a remercié avant toute chose le Seigneur, tout en félicitant la justice du pays qui a permis à ce qu'elle retrouve son siège dans la salle du congrès du Palais du peuple.

Et bien, les électeurs de la circonscription de Bulungu, déçus de voir leur candidate favorite être invalidée par la Cour constitutionnelle, n'avaient pourtant pas baissé les bras. Même l'élue de Bulungu a su garder sa sérénité jusqu'à ce qu'elle ait vu son mandat être validé par l'Assemblée nationale. « Je remercie le Seigneur et toute la population de Bulungu. Et, je leur dis que je suis leur porte-parole, elle n'a qu'à m'envoyer tout ce dont elle veut qu'on fasse passer comme message à leur nom et je ne manquerai pas de porter leur nom», souligne avec enthousiasme Mayuma Kasende. Et de renchérir : "je remercie les autorités de notre pays, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et le Président sortant, Joseph Kabila car, c'est grâce à eux que nous sommes dans la paix".

Pendant son quinquennat, l'élue de Bulungu compte marcher dans la vision du Chef de l'Etat qui est le développement parce qu'elle entreprend déjà les actions sur le développement du pays.

«En moi, cette population trouvera leur représentant au niveau de l'Assemblée Nationale», dit-elle. Elle n'a pas manqué de glisser un mot en rapport avec le nouveau Gouvernement Ilunga. D'où, elle a demandé à la population de faire confiance au Président Félix Tshisekedi qui a choisi ces figures pour servir le pays dans le gouvernement central. Dans un autre chapitre, elle leur a demandé de travailler honnêtement pour que le peuple puisse se retrouver. Il sied de rappeler que la Députée Mayuma Kasende Louise a exercé successivement d'autres fonctions avant d'être désignée comme Présidente du conseil d'Administration de Congo Airways comme : Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat chargée des questions politiques juridiques et socioculturelles, Administrateur Délégué Général à l'OCC, Président du comité de Gestion Provisoire de l'Ogefrem,...