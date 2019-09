Algérie: Consacrer la bonne gouvernance dans la gestion des structures sportives et de jeunesse

Ghardaia — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a appelé dimanche à Ghardaïa à consacrer les principes de la bonne gouvernance dans la gestion des structures sportives et de jeunesse.

S'exprimant en marge d'une visite d'inspection des infrastructures relevant de son secteur dans la région, le ministre a mis l'accent sur "la nécessité de consacrer les principes de la bonne gouvernance dans la gestion des structures sportives et de jeunesse, afin d'assurer l'essor espéré pour le développement du secteur dans notre pays".

M. Bernaoui a, à cette occasion, mis en exergue les actions engagées par les pouvoirs publics en matière d'infrastructures pour permettre à la jeunesse d'acquérir les valeurs de l'excellence et de performance.

Il a assuré également que son département va œuvrer à la promotion du sport dans les établissements scolaires et universitaires en collaboration avec les partenaires concernés pour une utilisation rationnelle des infrastructures existantes.

"Le sport contribue d'une manière directe à l'amélioration de la santé mentale et physique du citoyen et joue un rôle important dans l'éducation et l'intégration sociale du jeune", a relevé le ministre, soulignant la nécessité de favoriser la formation dès le bas âge.

Au cours de sa visite des différentes infrastructures dans la région de Metlili El Djadida (45 Km au sud de Ghardaia) ainsi que la zone de Noumérate, le ministre n'a pas omis d'exprimer sa satisfaction de la couverture en infrastructures sportives et de détente dans la région.

M. Bernaoui a formulé le vœu que Ghardaïa devienne "un pôle d'excellence" en matière de sport en espérant que les infrastructures existantes deviennent un stimulant pour un sursaut du sport dans la région.

Abordant avec quelques supporteurs et jeunes des clubs de football de la région les aides et financement des clubs , le ministre a rappelé que les pouvoirs publics accompagnent toujours ces clubs avant d'appeler à trouver des mécanismes pour l'autofinancement des clubs amateurs.

M. Bernaoui a inspecté l'auberge de jeunesse (55 lits) et la piscine semi olympique de Metlili El Djadida , où il a rencontré un groupe de jeunes qui ont exprimé leurs préoccupations quant à la nécessité d'assurer l'encadrement humain dans les structures sportives dans cette localité, et le financement et sponsoring des clubs de la région par des grandes entreprises publiques.

Il a également visité le complexe omnisport de Noumérate ainsi que sa piscine semi olympique avant d'inspecter l'auberge de jeunesse de Ghardaïa et de prendre connaissance des difficultés de fonctionnement du planétarium de Bouhraoua à l'arrêt suite à un problème de mise à jour des logiciels qui nécessitent un montant de plus de trois (3) millions DA , selon les explications des responsables du secteur.

Le ministre a ensuite inspecté le complexe sportif et une salle polyvalente dans la nouvelle zone urbaine de Oued N'Chou ainsi que des infrastructures sportives dans la commune de Daya Ben Dahoua.

M. Bernaoui a achevé sa visite de travail dans la wilaya de Ghardaia par une rencontre avec quelques responsables locaux des clubs de football, qui ont exposé leurs préoccupations quant au payement des frais d'engagement de leurs clubs dans la compétition sportive de l'année 2019/2020, aux charges des déplacements et l'utilisation des structures sportives.