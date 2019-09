Soudan: Le Conseil de sécurité se félicite de la formation du gouvernement de transition

Khartoum — Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont félicités de la formation du gouvernement de transition au Soudan et ont souligné que cette initiative est importante pour assurer la stabilité à long terme au Darfour.

Les États membres ont fait une déclaration lors de la session prévue du Conseil de sécurité pour examiner la situation au Darfour. Ils ont écouté la déclaration du représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur Omar Siddig affirmant que le gouvernement civils dirigerait le pays pendant trois ans et donnerait la priorité à la paix dans les zones de conflit ;le Darfour, le Nil Bleu et le Sud-Kordofan, ainsi que le retour des personnes déplacées, des réfugiés et la reprise économique, ainsi que le retrait du Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme et l'allégement de la dette, en plus de la normalisation des relations du Soudan avec la communauté internationale. Les membres du Conseil ont exprimé leur soutien au Soudan pour qu'il poursuive la transition du maintien de la paix à la consolidation de la paix au Darfour, ainsi que pour la promotion d'une paix globale par le biais d'un compromis politique avec les mouvements armés dans les zones de conflit et d'un soutien à la transition démocratique et aux libertés publiques.