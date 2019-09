Soudan: La rapidité de la sélection des ministres militaires est une réponse aux demandes du peuple

Khartoum — Le président du Parti Al-Ghad Démocratique (PAD), M.Norain Qaffa a déclaré que la sélection rapide de la composante militaire au Conseil de souveraineté de ses ministres au pouvoir exécutif constituait une concrétisation des demandes du peuple soudanais d'accélérer la formation du gouvernement de transition.

M.Norain a déclaré à la SUNA que les militaires du Conseil de Souveraineté sont plus compréhensifs et plus prêts et harmonieux que d'autres, ce qui leur a permis de choisir rapidement leurs représentants au ministère.

À cet égard, M.Norain a signalé que la composante militaire au gouvernement a choisi les ministres de l'Intérieur et de la Défense, tandis que les Forces de la Liberté et le Changement (FLC) sont toujours différents en ce qui concerne la nomination de candidats aux postes de ministre.

Pour sa part, Dr Jizoli Dafallah, l'ancien Premier ministre a déclaré que le composant militaire soutenait la révolution et a mis fin à l'ancien régime en biaisant la volonté des masses et maintenant il cède le pouvoir aux civils sauf dans le cadre du Conseil de Souveraineté et des ministères de la Défense et de l'Intérieur.