Afrique Australe: [A travers l'évaluation du Projet de renforcement des capacités] COFED - Cap sur la mise en œuvre de l'intégration régionale

La Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo (COFED), a organisé le vendredi 30 août 2019, une réunion d'évaluation du Projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'intégration régionale de la République Démocratique du Congo.

C'était dans la salle de réunions du Ministère des Finances. Au cours de cette rencontre, le comité de pilotage du projet de mise en œuvre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo dans le COMESA a présenté un rapport du projet, en présence d'une délégation du COMESA venue de la Zambie.

A deux mois de la fin du projet, il fallait en effet évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet par le comité de pilotage, lors de cette deuxième réunion d'évaluation. Présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances sortant, M. Mutombo Mule Mule, cette réunion a connu la présence des agents de l'ARCA, de l'OCC, de la DGDA, des ministères des Finances et de l'Industrie.

Ledit comité de pilotage a présenté un rapport portant sur la situation de la République démocratique du Congo avec ses neuf frontières, son potentiel hydroélectrique et ses différentes ressources en eaux, son positionnement entre l'Afrique centrale Orientale et Australe qui lui donne des opportunités à saisir notamment, pour faire le commerce avec les différentes régions du continent.

Le Projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo dans le COMESA a pour objectif global l'appui du processus d'intégration économique de la RDC dans le COMESA.

Objectifs spécifiques

Le projet vise 3 objectifs spécifiques à savoir, l'appui à l'infrastructure de qualité en RDC, la contribution à la mise en œuvre du RECOS afin d'améliorer les conditions d'accès aux marchés pour les petits commerçants transfrontaliers ainsi que le renforcement des capacités du personnel douanier et des acteurs afin d'accélérer la mise en œuvre de la ZLE du COMESA et autres engagements liés à l'intégration économique régionale.

Ces trois objectifs spécifiques visent un ensemble de 7 résultats grâce à la réalisation de 13 activités.

Une cellule de gestion et de coordination de ce projet a été mise en place pour gérer les fonds alloués, plus ou moins 500.000 £ pour cette deuxième tranche. Le pays doit prendre le train de l'intégration régionale en s'alignant sur une série d'instruments d'harmonisation pour être compétitif au niveau régional et international.

Certaines de ces réformes sont appuyées par l'Union Européenne, à travers le COMESA. Elle concerne le renforcement de l'Infrastructure de qualité d'IOCC, la mise en place du régime Commercial simplifié (RECO) pour alléger le coût de taxes douanières pour les petits commerçants, l'adhésion à la Zone de Libre Echange du COMESA (ZLE) et le développement de certaines matières notamment le cuir.

Résultats probants

Les participants ont noté qu'à plus ou moins 90%, toutes les activités prévues, ont été réalisées. Elles ont porté sur le renforcement des capacités des agents et cadres de l'OCC, de la DGDA et du Ministère de l'Industrie.

Avant ladite réunion, une formation de mise à niveau avait été organisée. Les modules de formation portaient sur les normes et la sécurité des aliments par l'OCC, les règles d'origines et les tarifs préférentiels du COMESA par la DGDA, les ministères de l'industrie et des finances ainsi que la fabrication des chaussures encadrée par l'OPEC.

Il sied de signaler que la délégation du COMESA venue prendre part à la réunion du comité de pilotage a visité la veille, les travaux de la mise en place de l'incubateur du cuir de Kinshasa. Mme Hope de la délégation du COMESA venue de la Zambie, a exprimé sa satisfaction de réaliser que grâce aux appuis du COMESA, la RDC sera en mesure de mettre sur les marchés régionaux, dans un avenir proche, des chaussures «Made in DRC».