Congo-Kinshasa: [Affaire médicaments falsifiés] Albert Kalonji - « SANRU n'a jamais vendu des paracétamols 500 mg avariés »

Dans une correspondance adressée aux inspecteurs provinciaux de la santé, Louis-André Komba, inspecteur général à la santé, avait fait mention de plusieurs plaintes des différentes zones de santé à travers le pays au sujet du Paracétamol 500 mg.

Ces produits, fournis par Imres, distribués par SANRU, ont été sujet d'une alerte dans certaines zones de santé. Ainsi, a précisé Louis-André Komba, ces lots présentent un défaut de qualité par la décoration des comprimés du blanc au noir. Suite à l'indiscrétion de l'inspection générale, cette lettre s'est retrouvée sur la toile. Et, a créé une psychose dans l'opinion. Ne voulant guère rester silencieux face aux messages pointant du doigt Sanru, cette Asbl est montée au créneau pour dissiper tout malentendu. «SANRU n'a pas importé des médicaments falsifiés ou avariés tels que le paracétamol 500 mg qui serait en circulation en RDC», a déclaré en substance Albert Kalonji, Directeur technique de cette structure sanitaire, au cours d'une mise au point.

«SANRU n'est pas un revendeur des médicaments en RDC. Tous les médicaments obtenus par cette ASBL sont acquis pour le compte du ministère de la Santé qui lui a donné mandat en tant que principal récipiendaire acquéreur des médicaments en vue de les mettre dans le système national», insiste Docteur Kalonji. D'après ce pratiquant de l'art de guérir, la situation de ce dossier remonte à partir du lot de paracétamol 500mg commandé depuis 2016, dont SANRU avait commencé à réceptionner à l'issue des vérifications nécessaires et autorisations appropriées en février et août 2017. Une année après, a-t-il indiqué, "c'est-à-dire en août 2018, nous avons commencé à enregistrer les premières alertes provenant des équipes de zone de santé et de formation sanitaire notamment, en Ituri, selon lesquelles, dans certaines boites, les comprimés de paracétamol 500 mg commençaient à être avariés, changeant de couleurs de blanche en marron".

Et de poursuivre : "après les autres annonces, SANRU a pris soin d'enregistrer ces alertes et a établi la cartographie pour savoir quel lot était avarié. Donc, sur 325 lots réceptionnés, seuls 15 lots ont été certifiés avariés soit 4%. Nous avons travaillé avec les inspecteurs provinciaux, les zones de santé en vue de mettre ces médicaments en quarantaine, y compris ceux non avariés", a laissé entendre le Docteur Kalonji. Quant à ce spécialiste en santé, il n'est pas question de troubler la quiétude de la population congolaise. Car, poursuit-il, tous les lots de paracétamol 500mg, y compris ceux qui ne sont pas avariés sont mis en quarantaine en attendant les résultats des recherches. D'après les résultats des analyses de deux laboratoires, le problème d'avarie serait lié à des mauvaises conditions de stockage. Notamment, un taux élevé d'humidité dans certains sites, fait-il savoir, tout en ajoutant que SANRU œuvre pour assurer le bien-être de la population à travers ces domaines d'interventions.