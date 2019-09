Congo-Kinshasa: A l'intention de ses cadres et agents - Le SENEJER vulgarise les textes réglementaires de l'Administration publique

Agents et cadres du Service National d'Encadrement et de Reclassement de la Jeunesse Rurale, Senejer en sigle, un service émargeant du Ministère de Développement Rural, ont été conviés, du 27 au 28 août 2019, sous la conduite de M. Mulenga Lebayo, son Directeur National, à un séminaire de remise à niveau axé sur la vulgarisation des Statuts et textes règlementaires qui régissent l'Administration publique.

Ce séminaire de renforcement des capacités, organisé en la salle Dr. Kalambay marque un tournant décisif dans la prise de conscience collective en vue d'une bonne maîtrise de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016, portant statuts des agents de carrière des services publics de l'Etat.

La dite loi est passée au peigne fin dans l'optique de lever le pan de voile ou mieux, d'éviter la polysémie dans la compréhension de celle-ci.

A cet effet, du recrutement jusqu'aux dispositions transitoires et finales, en passant par la carrière, droits et devoirs, incompatibilités et avantages après cessation définitive des services, le Directeur des Ressources Humaines (DRH), représentant le Secrétaire Général, les Chefs de Division, et chefs de Bureaux du Senejer, choisis pour exposer, chacun sur un chapitre de la loi, tous ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour faciliter la compréhension sur une matière aussi sensible que la loi 16/013. Mais également, les missions et champs d'intervention du Senejer ont été étayés dans les moindres détails.

Pour revenir aux statuts, il a été clairement indiqué à titre des recommandations, seul, le Ministère de la Fonction publique est habileté à recruter dans l'administration publique. Aucun organe d'autre.

En outre, tout recrutement est sujet à pourvoir à une vacance d'un emploi. Le seuil de la tranche d'âge de recrutement acceptable par la loi varie entre 18 ans au minimum et 35 ans au maximum. Il peut aller à 40 ans pour des emplois spécialisés.

Par ailleurs, il convient de noter qu'autant il est interdit à l'agent de l'Etat de faire la politique, autant il est interdit à ce dernier d'exercer les activités commerciales dans un but purement lucratif. Le recrutement à la Fonction publique doit se faire sur base d'un concours moyennant un avis d'appel d'offre. Un agent N.U ou sous contrat n'est pas fonctionnaire de l'Etat. De ce fait, il peut perdre son emploi à n'importe quel moment.

Il a été dit également que la suspension n'est pas une sanction. Ce n'est qu'une mesure préventive jusqu'à ce que la culpabilité de l'agent soit établie. En ce qui concerne la position, de l'agent, c'est sa période en pleine activité ou prestation.

Mais au-delà, on peut parler de détachement lorsque l'agent va prester dans un cabinet ministériel ou ailleurs. La disponibilité, c'est lorsqu'il y a cas de maladie ou raison sociale autre. Il y a également le transfert, la mutation etc.

Pour ce qui est des droits de l'agent. Tout agent qui rend service à l'Etat a droit à une nomination, promotion, à des conditions de vie décente, à une rémunération juste et équitable, aux avantages sociaux, à une formation professionnelle, à la protection de l'Etat en cas de menace, injure ou outrage etc. L'Etat est civilement responsable en cas d'accident d'un agent au travail ou en route vers le travail ou son retour à domicile.

Le statut reconnaît à l'agent le droit de grève selon les clauses de la loi ainsi que le recours administratif dans le délai de 3 mois à la date du jour où se commet le problème.

La gratification et mesures honorifiques sont reconnues à l'agent de l'Etat par l'octroi de médailles de bronze après avoir accompli 15 ans de service, médaille d'argent : 25 ans de service et médaille d'Or : 35 ans ou plus.

L'agent de l'Etat peut refuser une sanction mal entamée par son chef hiérarchique à la seule condition que l'agent maîtrise bien la loi.

L'activité cumulative n'est pas permise à l'agent de l'Etat sauf sur dérogation du Ministère de la Fonction publique.