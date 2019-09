Congo-Kinshasa: La CCM engagée à promouvoir la culture d'excellence dans tous les secteurs de la vie nationale

On peut élaborer toutes sortes d'analyses, toutes les bonnes politiques et d'excellents programmes de développement, mais si on n'arrive pas à acquérir de bonnes mentalités et, précisément, celles de l'éthique de responsabilité, jamais le pays ne sortira de sa crise, jamais il ne pourra décoller et devenir un pays émergent d'ici 2030.

C'est en résumé le message de la Coordination pour le Changement de Mentalités (CCM), adressé le vendredi 30 août 2019 aux responsables de différentes structures et organismes opérant dans le secteur du changement de mentalités et de la lutte contre les antivaleurs. Il était en effet question de prendre contact avec ces partenaires afin de saluer non seulement le travail qu'ils réalisent, mais aussi donner quelques indications sur les perspectives qui se dessinent au-devant.

Jacques Kangudia, le Coordonnateur de la CCM a déclaré que cette première rencontre de prise de contact fait suite à la création de cette structure le 25 juillet 2019, par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi qui s'est engagé dans une bataille sans merci pour vaincre le «mal congolais» pendant son quinquennat afin de remettre la RD. Congo sur le chemin du développement.

"Cette bataille, pour être efficace, doit être collective, coordonnée, méthodique et permanente dans le but de l'inscrire dans la conscience de chaque congolaise et de chaque congolais", a relevé M. Kangudia. "Il s'agit d'un défi, certes, difficile, mais pas impossible à relever", a-t-il insisté.

Pour la CCM, il faut en RDC des femmes et des hommes nouveaux avec une nouvelle conception de la nation, de l'intérêt général et de la chose politique. Et cette nouvelle conception devra se démarquer totalement de la manière de faire d'hier, qui était dû à l'absence de vision réelle formulée en termes d'idéal citoyen et républicain à réaliser.

Un manque de vision qui a malheureusement donné lieu à l'impunité, la corruption, la concussion, la rébellion, le tribalisme et la recherche d'enrichissement illicite.

Par conséquent, martèle le Coordonnateur, il est plus qu'urgent d'abandonner cette voie marquée par l'irresponsabilité et une certaine inconscience, afin de s'inscrire dans une nouvelle démarche prônant le respect de la loi, des droits et des libertés individuelles qui, du reste, est le propre de tout Etat moderne qui se veut démocratique.

Promouvoir la culture d'excellence

Le but ici est notamment, de promouvoir la culture d'excellence dans tous les secteurs de la vie nationale, à travers le dialogue intercommunautaire et interculturel tout en cultivant la paix et le vivre ensemble. Ensuite, relever le défi de changer en profondeur la mentalité de l'homme congolais, en bannissant toutes formes d'antivaleurs : les injures publiques, les violations délibérées des textes légaux et réglementaires, l'impunité, le tribalisme, la corruption, le détournement des deniers publics, la haine, la loi du moindre effort, l'insalubrité, etc.

Mais aussi d'œuvrer et d'investir en l'homme, du sommet jusqu'à la base, y compris la diaspora, pour l'avènement d'une nouvelle citoyenneté. Conjuguer les efforts pour une œuvre permanente dans le changement des mentalités et l'instauration de la nouvelle citoyenneté et, enfin, bâtir une nation forte avec un fondement solide qui constituera le socle sur lequel reposera un édifice inébranlable.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Coordination pour le Changement des Mentalités collabore avec le Gouvernement ainsi que tous les autres organismes et partenaires intervenant dans le champ de ses activités.

CCM, Organe fédérateur

Chapeautée par Jacques Kangudia, la Coordination pour le Changement de Mentalités est un levier pour la matérialisation de la vision du Chef de l'Etat pour un Congo nouveau, peuplé par des Congolaises et Congolais nés de nouveau, patriotes, intègres, loyaux, disciplinés, respectueux de leurs engagements, travailleurs, rationnels, courtois... résolument engagés pour le progrès de leur pays.

Par sa mission, "la CCM n'entend pas se substituer à vos organisations, ni à diluer vos actions, moins encore, à en assurer la police", précise le Coordonnateur aux différents partenaires. En fait, "elle se veut être avant tout votre partenaire dans l'accomplissement de votre noble travail que vous avez réalisé, jusqu'ici, dans un contexte politique, parfois, très difficile, sans moyens et au risque de vos vies".

La CCM s'emploie à créer la synergie pour renforcer la collaboration entre ces structures et accroitre l'efficacité de leurs actions sur le terrain. Ainsi, s'efforcera-t-elle à donner de l'impulsion à leurs initiatives afin de les redynamiser, les élargir et leur donner l'écho qu'elles méritent au sein de l'opinion nationale et auprès des autorités compétentes.

Missions principales

Au sens de cette ordonnance, le changement des mentalités s'inscrit comme une action positive et pérenne visant à implémenter auprès des citoyens, peu importe leur rang social, leur origine, leur nationalité et leur sexe, le respect des valeurs républicaines et l'abstention à toutes pratiques contraires à la légalité, à la moralité et à l'éthique, en tout lieu.

la CCM a pour missions d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs ; d'assurer le suivi de divers programmes, actions et campagnes pour le changement des mentalités, menés ou exécutés par les organismes publics et privés sur l'étendue du territoire national.

La Coordination pour le Changement de Mentalités est organisée autour de deux organes : la Coordination et la Commission Technique. La Coordination comprend : le Coordonnateur et deux Coordonnateurs adjoints, tous nommés par le Président de la République.

Elle exerce ses fonctions sous l'autorité du Directeur de Cabinet du Président de la République de qui elle reçoit les orientations, les directives et les instructions du Président de la République. Le Coordonnateur assure la direction, l'organisation et la surveillance de la Coordination pour le Changement de Mentalités.

II rend compte de sa mission directement au Président de la République. La Commission Technique est l'organe qui conçoit et approuve l'ensemble de stratégies sur le Changement des mentalités.

Les vertus et les valeurs que nous allons promouvoir ensemble permettront aux Congolaises et aux Congolais de recouvrer la fierté, la dignité et d'être capables de défendre la RDC dans le concert des nations.

La CCM proposera à ses partenaires, dans les prochains jours, une charte des valeurs qu'elle aimerait voir diffuser à travers leurs structures et organisations pour le changement de mentalités. "Cette charte que vous serez invités à signer sera la base de notre partenariat", a laissé entendre Jacques Kangudia.

Vous serez reçus, chacun à son tour, pour des discussions approfondies sur vos missions, vos objectifs, vos activités, vos résultats, vos difficultés et les éventuelles solutions que vous préconisez en vue de permettre à la CCM d'élaborer un cahier de charges à soumettre aux instances compétentes.

Chronogramme d'activités

Pour l'année 2019, la CCM prévoit plusieurs activités suivantes. Déjà du 16 au 22 septembre 2019, elle organise un Séminaire d'harmonisation et mise en commun de ses modes d'actions, de ses valeurs ainsi que de ses approches.

Du 1er septembre au 31 octobre 2019, ce sera la Finalisation d'élaboration du guide sur le profil du congolais à mentalité changée. Du 21 au 27 octobre 2019, il s'agira des Travaux du Grenelle sur la lutte contre la corruption et le Changement de mentalités.

Par contre, du 1er octobre au 31 décembre 2019, la CCM va lancer la campagne de lutte contre le désordre routier, mais aussi la Campagne de sensibilisation sur l'insalubrité publique.