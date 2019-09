Burkina Faso: Inhumation des indigents à Ouagadougou - Dans l'univers des pompes funèbres

Derrière les larmes et la profonde tristesse occasionnées par la perte d'un être cher, se cache une réalité dont on parle peu. Du plus nanti au plus démuni, tout humain décédé mérite une sépulture digne.

Qu'en est-il vraiment des personnes indigentes décédées? Immersion dans l'univers de l'inhumation des indigents dans la ville de Ouagadougou.

A force d'être à ce feu tricolore du centre-ville de Ouagadougou depuis des années, une dame, ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, a fini par se familiariser avec les passants et les riverains. Ce matin de janvier 2019, elle n'était pas à son «poste» de mendicité. Elle ne s'est pas réveillée ce jour-là.

La femme de la rue s'en est allée, selon le constat des services d'hygiène de la commune alertés. Elle fait partie des personnes communément appelées indigentes, à la charge de la commune en cas de décès. En effet, les pompes funèbres interviennent pour transférer les personnes décédées sur la voie publique à la morgue.

Elles s'occupent également de l'enterrement des corps, qui n'ont pas été reconnus, identifiés ou qui n'ont plus de famille.

La prise en charge de leurs obsèques, financée par la mairie de la commune, est, de plus en plus, une affaire de gros sous. Car, le nombre de décès des personnes indigentes s'accroît de jour en jour.

«En 2016, 138 corps ont été retrouvés dans la ville de Ouagadougou. La mortalité a connu une avancée considérable ces deux dernières années.

Le nombre de personnes décédées sur la voie publique ou dans les hôpitaux sans parent connu, s'élevait à 155 en 2017 contre 171 en 2018», a indiqué le directeur des Pompes funèbres et cimetières (PFC) de la commune de Ouagadougou, Boukary Tondé.

A l'issue des communiqués nécrologiques règlementaires, «au total 97 personnes ont été inhumées en 2016 sur 138 décès, 155 en 2017 sur 197 et en 2018 nous avons enterré 138 personnes sur 171», a détaillé M. Tondé.

Ce sont les acteurs du domaine qui se frottent les mains. Selon la direction des finances et du budget de la commune, le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de pompes funèbres pour les inhumations des personnes indigentes retrouvées dans la ville de Ouagadougou s'élevait, en 2016, à plus de 7 millions F CFA.

Les frais de prise en charge des obsèques des indigents sont passés d'un peu plus de 6 millions FCFA en 2017 à 10,5 millions FCFA en 2018. Le secteur des pompes funèbres est très rentable sur le plan économique, au regard des données recueillies auprès des services municipaux.

La demande est forte et seulement quelques entreprises de pompes funèbres se disputent le marché dans la cité où le taux de mortalité est, malheureusement, élevé.

L'ensemble des engagements réalisés par l'entreprise de pompes funèbres Burkina sépulture (BURKISEP), pour le transfert et l'enterrement des personnes indigentes de 2009 à 2018 avoisinent la centaine de millions de FCFA. S

elon le Directeur général (DG) de BURKISEP, Jacob Ilboudo, les frais d'inhumation d'une personne indigente sont fixés à 48 mille FCFA suivant un contrat datant de 1996 avec la mairie de la ville de Ouagadougou.

A l'entendre, cette somme correspond à une inhumation sans un cercueil qui renchérirait le coût de l'inhumation. De ce fait, les personnes indigentes sont inhumées sommairement avec une housse mortuaire.

M. Ilboudo a, par ailleurs, souligné que ce montant de 48 mille est relativement modeste car, cela ne correspond plus à la réalité actuelle des hausses tendancielles des prix.

Quand on sait que le transport d'un corps vers la morgue de l'hôpital Yalgado est de 30 mille FCFA, indigent ou pas, l'on comprend qu'il ne reste presque rien pour les services funèbres lors de l'enterrement d'un indigent.

Par ailleurs, le chef du parc automobile de BURKISEP, Pousbila Ousmane Nikiema dit John, a indiqué que les 30 mille francs CFA pour le transfert concernent uniquement les décès dans la ville de Ouagadougou. Cette même somme sera facturée aux pa-rents qui viendraient à réclamer le corps d'un des leurs, transporté à la morgue par BURKISEP.

Qu'en est-il des étrangers ?

En cas de décès hors de la commune, c'est le commissariat de police de la localité qui s'occupe des démarches. « Les frais de transfert du corps à la morgue, à la demande des parents ou non, s'élèvent à 50 000F », a précisé le chef du parc automobile.

Quant aux personnes étrangères décédées dans la ville de Ouagadougou, sans parent dans leur entourage, un permis d'inhumer est délivré par la mairie aux pompes funèbres et le règlement de la facture est fait au même titre que les Burkinabè reconnus indigents.

Un constat de décès est, par la suite, délivré par la direction des PFC de la mairie de Ouagadougou aux ayantsdroit de toute personne décédée. «S'il s'agit d'un indigent, les pompes funèbres ne font pas un constat de décès.

Par contre, en cas de décès survenu sur la voie publique et lorsque les parents du défunt se présentent, le montant du constat de décès, s'élève à 5 mille FCFA et à 10 mille FCFA pour un décès à domicile», a renchéri M. Nikièma.

Entre le service social et l'activité commerciale, la distinction n'est pas aisée. En outre, les avortements, les crimes, ainsi que les abandons de bébés sont devenus fréquents dans la ville de Ouagadougou. M. Nikièma a témoigné que pour les quatre premiers mois de l'année 2019, leur entreprise a pris en charge et inhumé des bébés prématurés.

« Une femme a accouché des jumeaux, et est allée les jeter dans la rue. Ils y ont succombé. Le constat a été fait par le commissariat de Sig-noghin.

Pour ces deux jumeaux, le montant de leur inhumation s'élevait à 96 mille FCFA », a expliqué, avec manifestement beaucoup de regrets, le chef du parc automobile.

Et de préciser: «Dans la nuit du 28 février aux environs de 22h 45mn, nous avons procédé à l'enlèvement d'un nouveau-né dont le corps sans vie a été retrouvé dans un WC au domicile de monsieur B. Alain (nom d'emprunt), et mis à la disposition du médecin légiste à l'hôpital Yalgado- Ouédraogo», a-t-il indiqué.

En général, les entreprises de pompes funèbres procèdent aussi au transfert des corps d'une ville à l'autre ou à l'extérieur du pays. « Lorsqu'un parent souhaite que nous transférions un corps dans une autre ville, le prix du transport est facturé à 1 300 FCFA le kilomètre (km) si la distance excède 50 km.

Si non, dans un rayon de 50 km, il s'agit d'une location avec un montant de 65 mille FCFA », a affirmé M. Nikièma. Inhumation hors normes !

L'enlèvement, le transport, le traitement, le creusage de la tombe et l'inhumation sont, entre autres, des activités de base des pompes funèbres, pour rendre un ultime hommage aux personnes décédées, notamment les indigents.

Les personnes âgées dans les centres d'accueil et de solidarité à Ouagadougou, certains malades mentaux dans la rue, les délinquants victimes de la vindicte populaire, les prisonniers, les terroristes abattus par les Forces de défense et de sécurité (FDS), les bébés abandonnés... sont considérés comme des indigents dont l'inhumation obéit à un processus assez long. Cela nécessite l'intervention de la police judiciaire, la présence d'un médecin-légiste pour les cas d'autopsie, une réquisition et un permis d'inhumer.

Dans certains cas, notamment les décès dans les centres d'accueil ainsi que les bébés retrouvés dans la rue sans vie, le communiqué à la radiodiffusion n'est pas une obligation. Selon le chef de service des actes administratifs de la direction des PFC de la commune, Boureima Bikienga, les proches de ces derniers ne viendront pas réclamer le corps.

Soixante-douze heures après la première diffusion dudit communiqué, la mairie autorise les pompes funèbres à procéder à l'inhumation si les parents du défunt ne se présentent pas.

Cependant, les textes portant règlementation générale des sépultures et police des cimetières de la mairie de Ouagadougou ne mentionnent aucun dispositif relatif aux inhumations des personnes indigentes, d'où la nécessité de conformer les textes aux pratiques en vigueur.

Parmi les entreprises de pompes funèbres, deux sont reconnues officiellement pour assurer l'inhumation des personnes indigentes.

Ce sont BURKISEP et les Pompes funèbres burkinabè (PFB). De l'avis de M. Bikienga :«Au départ, c'était les pompes funèbres burki-nabè, mais par manque de moyens en personnel et logistique, ils ont plus ou moins arrêté », a-t-il confié.

Toute chose qui explique que le business de l'inhumation des indigents est assuré par BURKISEP, donc un monopole de fait. Chaque trimestre, l'entreprise fait son état d'enlèvement, de transfert et d'inhumations destiné à être réglé par la commune.

En outre, il n'existe pas de cimetière réservé aux personnes indigentes. L'article 022 relatif aux lieux d'inhumation stipule: « Les inhumations dans les cimetières municipaux seront faites en terrain commun, dans les sépultures particulières ou terrains concédés ».

Le DG de BURKISEP fait néanmoins comprendre que, pour le moment, ce sont eux qui choisissent le cimetière le plus proche pour l'enterrement du corps. Concurrence et difficultés du secteur Dans l'univers des pompes funèbres au Burkina Faso, la concurrence est un tabou.

Les professionnels du secteur préfèrent évoquer le partenariat, du fait de la sensibilité du domaine. Comme dans toute autre entreprise, des difficultés ne manquent pas dans le secteur. De l'avis de M. Nikièma : «Dans la morgue de Yalgado, il y a une chambre froide pour les indigents.

En réalité, cette chambre doit prendre quatre corps, selon le nombre de tiroirs. Cependant, par manque de place, un tiroir prend deux corps, soit un total de huit corps dans la chambre. La situation déplorable est due à la panne d'une autre chambre froide depuis quelques années», a-t-il expliqué.

Si bien qu'avec les nombreux corps découverts tous les jours dans la rue, un problème de place se pose. « Nous sommes obligés d'inhumer les autres sans attendre le délais du communiqué pour faire de la place dans la chambre », a ajouté le chef du parc automobile.

En outre, le retard des réquisitions, des permis d'inhumation et le manque de machine pour la conservation des corps dans la morgue font partie des difficultés du domaine. « Pour quatre corps, si on se retrouve avec huit, le refroidissement n'est plus à la hauteur de sa performance », a affirmé M.Nikièma.

A cela s'ajoute la situation de ces familles indélicates qui ne règlent pas souvent la facture pour le transfert du corps après les moments douloureux. L'une des contraintes majeures aussi dans ce milieu, c'est le manque de financement.

«Une fois que les banques se rendent compte qu'il s'agit d'une entreprise de pompes funèbres, elles ne nous accordent pas assez de crédit», regrette le DG de BURKISEP. Et pour cause, il serait inopérant de procéder à une saisie-vente du fonds de commerce d'une entreprise de pompes funèbres, en cas de survenue d'une situation d'insolvabilité.

Revoir l'état des morgues Face aux différents pro-blèmes entrant dans le cadre de l'inhumation des indigents, les entreprises de pompes funèbres n'ayant pas de morgue privée pour le traitement et la conservation des corps découverts dans la rue, parfois en situation de putréfaction, lancent un cri du cœur au gouvernement pour qu'il revoie l'état des morgues publiques, notamment celle du CHU Yalgado-Ouédraogo.

Selon le chef du parc automobile de BURKISEP : «Les entreprises de pompes funèbres n'ont pas encore obtenu l'autorisation de construire leur propre morgue. Alors, nous sollicitons l'Etat pour qu'il jette un coup d'œil sur la qualité et l'augmentation des chambres froides à la morgue», a-t-il souligné.

En effet, le manque de chambres froides dans ladite morgue ne rehausse pas l'image de ce grand centre sanitaire. Kiébéro Modeste Méda, régisseur de la morgue de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, soutient :«Pour la conservation des indigents, il y a deux chambres froides.

L'une est en panne et nous utilisons présentement une des quatre places. Mais l'insuffisance de places fait que nous sommes obligés de les entasser, donc un tiroir pour deux corps».

Au regard des chambres de conservation au nombre de trente deux places à l'hôpital de Bogodogo, huit pour l'hôpital de Tingandgo et quatre pour Suka , il est d'une impérieuse nécessité pour le gouvernement, de veiller à la construction de morgues pour répondre aux attentes des services de pompes funèbres et de la population qui souffrent parfois du manque de places dans les morgues des différents centres hospitaliers.