Algérie: Foot/Ligue 2 algérienne - L'OM seul aux commandes

Alger — L'Olympique de Médéa s'est provisoirement emparé des commandes de la Ligue 2 algérienne de football, après sa précieuse victoire en déplacement chez la lanterne-rouge, l'USM Annaba (1-3), en match disputé samedi, pour le compte de la deuxième journée, entamée vendredi et devant s'achever lundi.

L'OM a affiché ses intentions d'entrée, en ouvrant le score dès la 5' par l'ancien Belouizdadi Ali Lakroum, avant de se donner plus d'assurance, en doublant la mise par Lounès Mokrani à la 80'.

Les Annabis ont réagi dans la foulée, par Fayçal Kherifi, ayant réduit le score à la 86', mais les visiteurs ont très vite anéanti leurs espoirs, car l'attaquant Yacine Medane a ajouté un troisième et dernier but à la 90', scellant définitivement la victoire de l'OM, qui du coup s'empare seul de la première place au classement général, avec six points, au moment où l'USMAn reste lanterne-rouge, avec aucun point au compteur, après deux journées.

Autre bonne affaire ce samedi, celle du WA Tlemcen, qui a réussi l'essentiel contre l'AS Khroub (1-0), grâce notamment à Abdelhalim Nezouani, ayant inscrit l'unique but de cette rencontre à la 70'.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le MO Béjaïa avait dominé le DRB Tadjenanet (2-0), grâce à Abderezzak Belal, auteur d'un doublé aux 26' et 79', et à la faveur duquel les Crabes quittent la dernière place qu'ils partageaient jusque-là avec l'USMAn et l'USMH, et se positionnent provisoirement dans le milieu du tableau.

Le bal de cette deuxième journée s'était ouvert vendredi, avec le déroulement de quatre chaudes empoignades, qui s'étaient toutes soldées par des résultats nuls, y compris dans le derby de l'Ouest, entre l'ASM Oran et l'OM Arzew.

Les Vert et Blanc avaient pourtant commencé par mener (2-0), grâce à leur vétéran Tayeb Berramla (34 ans), auteur d'un doublé aux 12' et 32'. Mais les visiteurs ont réussi une excellente deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de repartir du stade Habib Bouakeul avec un précieux point.

Merabet avait commencé par réduire la marque à la 44' et c'est Messaoudène qui a égalisé (2-2) à la 80', permettant ainsi au nouveau promu d'engranger son deuxième point en Ligue 2 cette saison, soit autant que son adversaire du jour, l'ASMO, qui compte également deux unités, après deux journées.

Même scénario à M'sila, où les locaux avaient commencé par mener au score, grâce Berkani (67'), avant de subir un terrible coup du sort, puisque c'est l'infortuné Ayoub Ghezala qui a marqué contre son camp à la 77', offrant ainsi un précieux nul aux Béjaouis.

En revanche, à Saïda, ce sont les visiteurs du MC El Eulma qui ont ouvert la marque par Zerguine 21', et semblaient bien partis pour repartir avec une précieuse victoire. Mais c'était sans compter sur la ténacité des Saïdis, qui à force d'insister ont fini par sauver les meubles, en égalisant par Bekhouche (76').

C'est cependant le RC Relizane qui avait réalisé la meilleure affaire vendredi, car le nul qu'il avait ramené de chez la JSM Skikda (1-1) avait suffi à le propulser provisoirement en tête du classement, avec quatre points.

Un exploit auquel Kouriba avait étroitement contribué, car c'est lui qui avait égalisé à la 57', alors que la JSMS avait ouvert la marque dès la 15', par l'intermédiaire de Ziouache.

Quoique, le RCR n'a profité que 24 heures de cette première place, puisque l'OM l'en a délogé ce samedi, après son éclatante victoire en déplacement chez l'USM Annaba.