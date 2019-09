Angola: L'Eglise catholique appelle au renforcement de l'assistance sociale

Luanda — L'Eglise catholique a appelé dimanche le Gouvernement angolais à renforcer l'assistance sociale aux citoyens, pour l'édification d'une société juste, unie, harmonieuse et fraternelle.

Dans une homélie marquant la clôture du pèlerinage de deux jours, à Muxima, lieu de dévotion catholique situé à plus de 70 km au sud de Luanda, l'évêque Emilio Sumbelelo a exhorté le gouvernement à œuvrer à la stabilité sociale des familles.

Créer des emplois pour les jeunes et trouver des solutions convenables aux problèmes des citoyens ayant perdu leur travail par lequel ils nourrissaient leurs familles, sont des questions auxquelles le gouvernement devrait prêter une attention spéciale, a ajouté Sumbelelo, évêque de Viana, banlieue de la capitale angolaise.

Devant des centaines de pèlerins, venus des 18 provinces d'Angola et de l'étranger, le prélat, soulignant qu'il était impérieux de bâtir un Angola nouveau, plus juste, plus solidaire et humain, a appelé à la solidarité envers les enfants malades et abandonnés.

De son côté, le recteur du sanctuaire de Muxima, Rigoberto Villanueva a annoncé que le prochain pèlerinage, prévu fin août 2020, durerait trois jours (vendredi, samedi et dimanche) et non deux jours seulement (samedi et dimanche) comme à l'accoutumée.

Le prêtre a néanmoins regretté la mort de trois pèlerins. L'un à l'hôpital local, des suites de maladie, et les deux autres ayant été heurtés par un autobus, dans la ville même de Muxima.

Rappelons que la 19 édition du pèlerinage à Muxima s'est déroulée autour du thème "Avec Maria, célébrons notre foi en Jésus-Christ".