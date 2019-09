Sénégal: Sédhiou - Plaidoyer contre la migration irrégulière, l'oisiveté et l'ignorance

A l'appel de Chérif Abdou Rahim Aïdara, guide religieux à Hamdany et fondateur du foyer ardent de Kawsara, dans la commune de Koussy, de nombreux fidèles musulmans ont pris part avant-hier, samedi 31 aout, à la 6e édition du récital du Saint Coran.

Les recommandations exhortent au retour à la terre pour vaincre la pauvreté endémique dans la région, la migration irrégulière et l'ignorance. Des vœux sont émis dans le sillage de la construction d'infrastructures pour faire de ce centre un foyer d'incubation de l'excellence.

Malgré une pluie battante qui arrose, par intermittence, la région de Sédhiou ces jours-ci, nombreux étaient les fidèles musulmans qui ont rallié, le weekend, le foyer ardent de Kawsara, dans la commune de Koussy, à l'appel de Chérif Abdou Rahim Aïdara, guide religieux à Hamdany.

Outre le récital du Saint Coran pour la paix et la concorde qui en est à sa 6e édition, l'objectif est de montrer aux jeunes le symbole libérateur du travail de la terre, de l'éducation et de la formation en réponse à l'effet de mode d'une migration irrégulière et meurtrière. «Nous prions Dieu qu'Il nous bénisse et bénisse nos enfants.

J'ai initié ce récital du Saint Coran depuis six ans. Et Dieu merci les fidèles musulmans viennent de beaucoup de terroirs notamment du Pakao, du Sonkodou, du Diassing et d'ailleurs pour y prendre part.

Nous avons prié pour un Sénégal de paix et qui s'illustre bien dans le concert des nations», a fait savoir Cherif Abdou Rahim Aïdara.

Au sujet de ses initiatives contre la migration irrégulière et la pauvreté, Rahim Aïdara ajoute: «il nous revient, nous guides religieux, de montrer la voie aux enfants, leur faire comprendre que l'Europe n'est pas l'Eldorado et qu'on peut bien réussir chez soi surtout en travaillant la terre.

Moi, j'ai beaucoup voyagé et constaté que dans tous les pays, l'agriculture fait partie de ce qui les a propulsés de l'avant.

C'est le cas aux Etats Unis et en Europe». Par ailleurs, Rahim Aïdara fait également dans le reboisement pour contrer, dit-il, le phénomène de la déforestation à l'origine du dérèglement climatique.

DES VŒUX EXPRIMES POUR UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Son frère aîné, Chérif Abdoul Aziz Aïdara, très réconforté, portera le regard sur ce que leur défunt père et fondateur de la cité chérifienne de Hamdany avait toujours recommandé.

«Nous sommes honorés par cette belle initiative de Rahim. Il est sur la bonne voie, celle-là tracée par notre père dans le cadre de l'éducation et de la formation des enfants.

La présence massive des guides religieux nous réconforte aussi. Nous exhortons tous et surtout les jeunes à s'engager dans l'agriculture pour se libérer des vices de la vie». Le chef du Service départemental du développement rural de Sédhiou, Sana Sagna, dit se réjouir de cette initiative porteuse d'espoir et d'espérance.

«Quand il est venu nous en parler, nous nous sommes rendus sur les lieux et avons constaté des efforts énormes avec beaucoup d'idées de projet. Nous l'avons orienté vers la coopération PAPSEN/PAIS qui lui a remis un motoculteur.

Nous continuons à l'orienter tel que souhaité par le président de la République dans la mise en œuvre de la politique de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire», note-t-il.

Pour donner corps à ce vaste chantier de l'éducation et de la formation, Cherif Abdou Rahim Aïdara qui a déjà reçu de la coopération sénégalo-italienne un motoculteur, souhaite l'ouverture d'une voie d'accès à Kawsara et quelques bâtisses pour y incuber une jeunesse consciente d'un lendemain meilleur.