Sénégal: Mondial de basketball Chine 2019 - Les «lions» n'ont pas fait le poids

Le Sénégal n'a pas pesé lourd pour son entrée en lice à la Coupe du monde en Chine. Les «Lions» ont démarré dans le groupe H par une lourde défaite face aux Lituaniens qui se sont imposés sur la marque de (101 à 47).

Les Lions ont vite perdu la rencontre. Asphyxiés d'entrée (15-4. 5e min), Maurice Ndour et ses coéquipiers sont bloqués à 10 points et terminent le premiers quarts temps avec 15 longueurs d'écart (25-10) Maurice Ndour et ses coéquipiers n'enrayent pas la spirale.

Le score va crescendo portant l'écart à 20 points (36- 16.6e) et à plus de 26 points la pause (48-21). Au retour des vestiaires, les Lions marquent le pas.

Fort de ce matelas de points assez confortable, les Lituaniens abordent le troisième quart temps avec plus d'agressivité. La bande à Domantas Sabonis et autres Jonas Valanciunas profite des pertes de balles des Lions pour corser l'addition (64-24.5e) et s'envoler au bout du troisième quart temps (77 à 33).

Largement en dessus des Sénégalais, l'équipe de la Lituanie va terminer comme elle a débuté en survolant le dernier acte de jeu et de franchir la barre des 100 points. Au finish, un écart de 54 points qui atteste de la nette supériorité du premier adversaire des Lions, dans le mondial chinois.

Ce qui permet à l'équipe balte d'aborder avec confiance sa seconde sortie face ce mardi au Canada. Avec Maurice Ndour (8 points) Ibrahima Faye ( 8 points, 4 rebonds) et Babacar Touré (8 points, 4 rebonds), meilleurs scoreurs du côté des Lions, le Sénégal devra resserrer les boulons devant un adversaire de même niveau que la Lituanie.

Il s'agit de l'Australie, qui a souffert pour dominer dans l'autre match de la poule H le Canada (108-92). Pour les autres représentants africains dans ce mondial, rappelons que le Nigeria s'est incliné dans le groupe B devant la Russie (82-77).

Dans le groupe D, la Serbie a atomisé l'Angola sur le score (105-59). La Tunisie, champion d'Afrique en titre a, quant à elle, sombré devant l'Espagne (101-62). Dans le groupe A, celui de Pékin, la Côte d'Ivoire a subi la domination de la Chine (70- 55)

MOUSTAPHA GAYE COACH DES LIONS «On n'était pas dans les bons choix»

Le coach des «Lions» Moustapha Gaye s'est exprimé en conférence de presse, après la défaite face à la Lituanie. Il a, par ailleurs, souligné le manque de réalisme de ses joueurs, qui n'étaient pas à la hauteur de l'adversaire.

"Nous sommes tombés sur une équipe plus forte que la notre. On savait déjà avant de venir que la Lituanie est la 4ème équipe au classement mondial, et qu'elle avait un vécu beaucoup plus important que le notre.

Mais, c'est un match international et il fallait le jouer avec un état d'esprit", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "Mais je pense que par rapport à ce que nous avons fait pendant la préparation, aujourd'hui on a déjoué. On est n'était pas dans le bon rythme, on n'était pas dans la dureté, on n'était pas dans les bons choix.

Et c'est logiquement que la Lituanie nous a dominé. On ne s'attendait pas à encaisser 100 points, même si la Lituanie est meilleure que nous. Je pense qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on a produit.

Déjà Youssou (Ndoye) était souffrant depuis quelques jours, il ne s'est pas beaucoup entraîné, Hamady a vite pris deux fautes.

Mais, je pense que ce n'est pas un manque de volonté, mais plutôt que les joueurs en face étaient beaucoup plus agressifs. Des le début du match, on a couru derrière le score, contre une équipe aussi physique, aussi tactique et aussi adroite... ça ne pardonne pas."

YOUSSOU NDOYE PIVOT DES LIONS «Ils étaient plus agressifs que nous...»

Le pivot des Lions était face aux journalistes après la lourde défaite du Sénégal face à la Lituanie hier, dimanche.

Selon lui, il faudra se remobiliser et essayer de changer la donne au prochain match : "La Lituanie est une bonne équipe, ils étaient en réussite aujourd'hui. Nos deux «big men», ont pris deux fautes en début de match, ce qui est anormal.

Bref, tout cela montre qu'ils étaient plus agressifs que nous, ils étaient adroits aux tirs. Dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Il faudra apprendre de cette défaite, préparer notre prochain match après demain, et essaye de gagner", a-t-il déclare en conférence de presse.