Algérie: Treize personnes arrêtées et six véhicules tout terrain saisis à Tamanrasset et In-Guezzam

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), ont arrêté samedi à Tamanrasset et In-Guezzam, 13 personnes et saisi notamment 6 véhicules tout terrain et un groupe électrogène, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale( MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 31 août 2019, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et In-Guezzam/6e RM, treize (13) personnes et saisi six (06) véhicules tout-terrain, un marteau piqueur, un groupe électrogène ainsi que (442) grammes de drogues et seize (16) sacs de mélange de pierres et d'or brut", précise le communiqué.

Dans le même contexte, "des Garde-frontières ont mis en échec une tentative de contrebande de (6000) litres de carburant chargés à bord d'un camion à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à El-Tarf/5e RM, deux (02) narcotrafiquants en possession de (1096) comprimés psychotropes".

Par ailleurs, "des Garde-côtes ont mis en échec à El-Tarf, Annaba/5e RM et Tipaza/1e RM, des tentatives d'émigration clandestine de (41) personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (05) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ouargla/4e RM", ajoute le communiqué du MDN.