Afrique de l'Ouest: Une quarantaine d'experts formés à l'outil KoboToolBox pour un suivi en temps réel des activités et interventions du projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

communiqué de presse

Abidjan, le 2 septembre 2019 – Un Atelier régional de Formation sur la Méthode de Géo-capacitation du portefeuille s’ouvre ce lundi 2 septembre 2019 dans la capitale ivoirienne. C’est dans le cadre du projet régional d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles et à la réduction des inégalités de genre dans le Sahel, que cet atelier est organisé en partenariat avec le Ministère de la Cohésion sociale, de la Solidarité et la Lutte contre la pauvreté, la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Pendant quatre jours, les responsables des Unités de gestion du projet (UGP) et partenaires de mise en œuvre (UNFPA), près d’une quarantaine d’experts, provenant des sept pays du SWEDD (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad) seront formés à l’utilisation de la plateforme KoboToolBox (KTB). Cette plateforme permet de faciliter le suivi de la mise en œuvre des activités et interventions en temps réel. Ainsi les experts seront capables de maitriser pleinement l’outil KTB et de suivre en permanence l’exécution physique des différentes activités dans les zones d’interventions.

Cette formation est essentielle à la bonne poursuite du projet et permettra d’accroître de manière significative ses performances. En l’espace d’un an, le projet a enregistré de très bons résultats. Il a permis notamment de créer près de 4 060 espaces sûrs, 1 640 écoles de maris et futurs maris, trois centres d’excellence proposant trois masters en sciences obstétricales et infirmières. Une approche holistique de la collecte de données qui facilitera ainsi la consolidation des interventions et le passage à l’échelle du projet SWEDD.

###