Cameroun: La Fondation MTN accompagne les rentrées scolaires d'enfants démunis

Bourses et fournitures scolaires sont mis à la disposition de pensionnaires d'orphelinats et centres d'accueil agréés par le Ministère des Affaires Sociales dans les dix régions du Cameroun.

La Fondation MTN, première fondation d'entreprise au Cameroun, annonce le lancement de son initiative "Back2Skoul 2019", pour l'accompagnement des rentrées scolaires d'enfants défavorisés. Plus de 500 d'enfants bénéficieront de cette initiative dans les 10 régions du pays à l'occasion des rentrées scolaires 2018-2019. Il s'agit d'orphelins et d'enfants démunis pensionnaires de 10 orphelinats et centres d'accueil que la Fondation MTN accompagne depuis plusieurs années maintenant.

Dans chacun de ces orphelinats et centres d'accueil agréés par le Ministère des Affaires Sociales, la Fondation MTN a installé une mini-bibliothèque scolaire équipée entre autres, de tous les manuels scolaires au programme dans toutes les classes, de la Sil en Terminale, et accessibles à tous les pensionnaires.

A l'occasion des rentrées scolaires, ces enfants défavorisés reçoivent de la Fondation MTN, des fournitures scolaires comprenant des sacs de classe, des cahiers, des stylos, du matériel didactique, ainsi que des vêtements de protection qui leur permettent d'affronter la saison des pluies dans de bonnes conditions. La Fondation MTN offre aussi des bourses scolaires aux cinq meilleurs élèves de chacun de ces orphelinats et centres d'accueil. Par ailleurs, des employés de MTN volontaires sont disponibles toute l'année scolaire, pour accompagner les pensionnaires dans une meilleure assimilation de leurs leçons.

Ce dispositif d'accompagnement qui est rendu à sa troisième année avec les présentes rentrées scolaires, constitue un repositionnement de l'initiative "Back2Skoul" de la Fondation MTN. Par le passé, la Fondation MTN offrait des fournitures scolaires à des milliers d'enfants défavorisés à travers le pays, mais ne pouvait pas réellement mesurer l'impact de sa contribution, les bénéficiaires n'étant pas toujours pensionnaires de structures connues. Avec cette nouvelle formule, la Fondation MTN peut assurer un meilleur suivi des enfants bénéficiaires et produire sur la durée un plus grand impact.

« Qui trop embrasse mal étreint. Ce repositionnement de notre soutien aux rentrées scolaires des plus démunis vise à améliorer notre contribution à l'éducation des bénéficiaires. Pour être plus efficace et avoir un plus grand impact sur la durée, nous suivons désormais un nombre précis d'élèves dans des centres d'accueil et d'encadrement des dix régions du pays. Nous leur apportons ce qu'il faut pour leur garantir un accès à une éducation de qualité. Et, en collaboration avec les centres d'accueil, nous pouvons mieux suivre leur parcours scolaire et mieux apprécier l'impact de notre modeste contribution »., a expliqué le Secrétaire Exécutif de la Fondation MTN Cameroon, Jean-Melvin Akam.

Les bénéficiaires de l'initiative "Back2Skoul" de la Fondation MTN affichent un taux de réussite de 83%, aux examens et passages en classes supérieures, sur l'année scolaire écoulée. Une performance qui conforte la Fondation MTN dans son nouveau positionnement consistant à réduire le nombre d'élèves pris en charge pour mettre l'accent sur la qualité du suivi.