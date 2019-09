Cameroun: Session d'examens officiels 2019 - Le satisfecit de l'Obc

Les responsables de cette institution sous la houlette du directeur Etienne Roger Minkoulou ont procédé à l'évaluation du 29 au 31 août à Kribi.

La session d'examens officiels 2020 relevant de l'Office du baccalauréat se prépare dès maintenant. Et pour ménager sa monture, les responsables de cette institution sous la conduite du directeur Etienne Roger Minkoulou sont allés évaluer la session 2019 sur les berges de Kribi du vendredi 30 au samedi 31 août 2019. « Nous voulons dresser l'état des lieux de ce qui n'a pas marché dans le déroulement des examens de l'année scolaire qui vient de s'achever.

Nous devons être une force de proposition et non de constat parce que les examens officiels sont une bombe permanente qui peut exploser à tous mes moments, l'information doit circuler dans le bon sens », a expliqué Etienne Roger Minkoulou. Au cours de cet atelier d'évaluation de la session d'examen 2019 et de préparation de la session 2020 : bilan 2019 et perspectives 2020 qui a réuni plusieurs participants venus des dix régions, il a été question pour la division des examens maillon essentiel dans ce processus de proposer des solutions aux dysfonctionnements relevés même si elles ont été contournées par la hiérarchie. « Ces échanges nous ont permis de voir là où nous avons trébuché afin de nous relever.

Nous savons désormais sur quelles balises insister en ce qui concerne les innovations technologues axées sur les inscriptions des candidats sur les fichiers numériques. Ceci parce que celles-ci permettent de diligenter et sécuriser le système de gestion des examens », s'est réjoui Cyriaque Djassi, sous-directeur des examens, des concours et de la certification (SDECC) de la région de l'Ouest. Pour Fifen Abdou, Sdecc pour le Nord malgré que le bon déroulement des examens, il faut encore peaufiner le fichier numérique pour mieux digitaliser les inscriptions. A l'issue des travaux quelques recommandations majeures ont été formulées. Il s'agit entre autres d'assurer les missions conjointes de la division des examens et de la division technique lors du lancement