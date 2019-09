Cameroun: Christiane Moukory - Madame chante le gospel

Après une pause dans sa carrière musicale, l'artiste revient avec un nouvel album et des spectacles.

Regard profond et rivé sur un horizon riche de sonorités, Christiane Moukory présente « E ndolo ». Le tout premier album de la chanteuse, aux forts accents de gospel, est comme son titre l'indique, une ode à son Créateur. L'artiste se veut pieuse et mélancolique pour sa toute première sortie qui intervient après plusieurs années de carrière.

Le 23 mars dernier, elle a présenté son opus à Douala et le 6 juillet dernier au public de Yaoundé. Elle parle de Dieu dans son album, encourage tous ceux qui lui prêtent une oreille attentive à rendre grâces au Seigneur. « Je parle à la jeunesse et je lui demande de continuer à compter sur Dieu dans sa vie et dans les décisions qu'elle prend tous les jours », souligne Christiane Moukory.

L'artiste baigne dans l'univers du gospel depuis toujours. Elle s'y sent bien, mais ne se cantonne pas qu'à ce rythme particulier. Celle qui est fascinée par le style de la célèbre musicienne camerounaise Coco Mbassi et la profondeur de ses textes, propose dans son répertoire de la soul, du jazz et des ballades. De « Ese Ndolo » à « Welisane », en passant par « Massoma » ou « Na tondi », Christiane Moukory par les mots et sa voix tente de transmettre l'amour divin.

Au fil des chansons de « E Ndolo », on sent bien l'influence de musiciens desquels la chanteuse s'inspire. Bien sûr Coco Mbassi, mais dans la liste de ses modèles, on retrouve également les Américains Don Moen ou Cece Winans. L'album est chanté en langue duala, mais aussi en français et en anglais. Son travail voit également la contribution d'artistes stars du gospel comme Sam Shekina.

Née dans une famille de musiciens, elle grandit entourée de mélomanes et d'oncles saxophonistes. « Tout ceci a favorisé mon intégration dans les groupes de chorale. Tout le monde me connaît comme quelqu'un qui chante et qui aime chanter », dit-elle. Chanter pour Dieu, c'est la vocation de Christiane Moukory.

Elle fait tout de même un break avec cette passion il y a quelques années. Avec l'homme de sa vie qu'elle rencontre dans une chorale, la chanteuse décide d'avoir des enfants. La maternité la pousse à faire une longue pause... Son comeback, c'est avec « E Ndolo ». Un retour qu'elle veut long et plein d'ambitions. « Je suis prête à aller là où ma voix m'emportera, même si cela signifie partir chanter pour des publics étrangers. Je suis là pour durer », rassure la chanteuse. Les amateurs de gospel n'attendent plus que Christiane Moukory tienne ses promesses.