Madagascar: BNI Madagascar - Appui au développement économique de la région Boeny

La convention de partenariat a été signée entre le DG de la BNI Madagascar Alexandre Mey et le Président de la CCI de Mahajanga Mansour Estratiou

Rideau sur la 6e édition de la Foire Boeny Mionjo qui vient de prendre fin, hier, à Mahajanga. Une foire qui a connu beaucoup de succès puisqu'elle a été l'occasion pour les opérateurs économiques de la région Boeny, non seulement d'exposer leurs produits et services, mais également et surtout de nouer des partenariats pour le développement. Cette foire a aussi été l'occasion pour la BNI Madagascar de démontrer ses appuis aux initiatives économiques et commerciales. En effet, elle s'est associée aux organisateurs pour faire de cet événement, une plateforme d'échanges techniques et commerciaux, tout en donnant de la visibilité aux produits et services, entre opérateurs et producteurs de la Région Boeny.

Pour affirmer son désir d'accompagner les opérateurs de la région, BNI Madagascar a tenu, samedi à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mahajanga, une conférence sur le thème « Les solutions innovantes de la BNI MADAGASCAR au profit des acteurs économiques ». Des milliers de visiteurs ont, par ailleurs, pu s'enquérir des différents offres et services disponibles sur le stand occupé par une équipe commerciale dynamique. Lors de cette foire régionale, Alexandre MEY, le Directeur général de BNI MADAGASCAR et M. Mansour Eustratiou, Président de Chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga ont signé une convention de partenariat. Ce partenariat permettra à la Plateforme intégrée de développement des PME de BNI MADAGASCAR, sous la responsabilité de Madame Hanta Rakotovao, d'apporter un appui technique et financier aux PME sur les activités convenues en fonction des ressources disponibles auprès des Partenaires techniques et financiers. Il répond d'ailleurs à l'impératif de développer l'insertion des jeunes à travers la promotion de l'entreprenariat et de contribuer à formaliser le secteur informel.