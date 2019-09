Madagascar: Fausse déclaration - L'ancien DG de la douane placé sous M.D

Tard dans la nuit de samedi, l'ancien DG et quelques-uns de ses collègues y ont été incarcérés.

Le dossier Mbola Rajaonah continue d'entraîner avec lui d'autres personnalités et responsables de l'ancien régime.

Il a fallu ouvrir la prison à une heure du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. Et pour cause, des nouveaux occupants, qui plus est, des VIP y ont débarqué. Ils sont placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora pour une évasion fiscale de très grande envergure et qui trouve à la base de l'opération des fausses déclarations de marchandises. L'affaire concerne Mbola Rajaonah, le jeune multimilliardaire très connu sous l'ancien régime. Avec quatre douaniers de l'époque dont l'ancien directeur général Erick Nary Rabenja, le receveur, le chef de service de la lutte contre les fraudes et le chef de division de la sélectivité et du circuit du dédouanement, l'équipe de choc arrivait à monter des micmacs au détriment des caisses de l'Etat. On déclare des papiers journaux comme contenus des containers et pourtant à l'intérieur, des produits de première nécessité et d'autres qui sont loin d'être des papiers destinés à la confection des journaux imprimés. On parle d'un préjudice d'au moins 125 milliards d'ariary qui s'étendait durant quatre ans, soit l'équivalent d'un mandat présidentiel. Après l'enquête du Bianco, le pôle anti-corruption a repris le dossier pour arriver, samedi dernier, à cette détention provisoire des concernés. La situation constitue un signal fort que la libération de l'ancien conseiller présidentiel n'est pas pour bientôt. Les dossiers s'enchaînent auprès de la juridiction anti-corruption et commencent d'ailleurs à toucher ses cercles restreints en matière de business louche.

Trois autres cadres de l'administration douanière ont également été arrêtés. Il s'agit en l'occurrence de Ramahefarison Tolojanahary, ancien Receveur général du bureau des douanes de Toamasina, Rasoamananjara Henintsoa Lovatiana, ancien chef du service anti-fraude et Razafindrakoto Lalatiana, inspecteur au service de renseignement et de l'analyse des risques. Les enquêtes détermineront le niveau d'implication de ces anciens responsables dans cette affaire.