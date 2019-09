Madagascar: Pavillon de l'Emyrne - Les œuvres de Chan y séjournent jusqu'en octobre

Le Pavillon de l'Emyrne à Isoraka reçoit, à partir de ce 04 septembre, une exposition du grand peintre Chan. Une vingtaine d'œuvres y seront exposées, soigneusement sélectionnées par la galeriste Nirina Seurin, de la galerie Les Goyaviers, qui organise d'ailleurs cet événement.

C'est dans un endroit calme, au centre de la ville d'Antananarivo, à Isoraka, au Pavillon de l'Emyrne, que la Galerie Les Goyaviers expose les œuvres de l'artiste peintre Chan. Une bonne vingtaine de toiles qui rappellent la beauté des couleurs de ce pays, tout droit inspirées du quotidien de la population, paysanne... ou non. Chan, grand peintre sino-malgache, est bien âgé, mais ses œuvres intemporelles semblent ne prendre aucune ride. Du figuratif comme de l'abstrait, des couleurs et des lumières, tout prend sa place dans cet orchestre de décoration authentique pensé par les maîtres des lieux. Nirina Seurin, la galeriste, a choisi cet endroit pour cette singularité. La bâtisse, un joyau de l'Imerina, est une construction d'architecture ancienne, qui date de 1926. Elle a longtemps été une propriété privée avant de devenir une école privée, puis une résidence hôtelière depuis 2006. Tout dans les détails pour garder, voire sauvegarder ce patrimoine, à en croire les meubles, la déco et certains matériaux de l'hôtel.

Lieu d'expression

Ainsi, à partir du 04 septembre et jusqu'en octobre, les œuvres de Chan sont en vente-exposition au Pavillon de l'Emyrne. Cette démarche peu ordinaire est louable, car accrochés dans le salon commun, dans la salle des petits déjeuners, dans la cour et un peu partout dans l'hôtel, les tableaux y trouvent bien leurs places. Une scénographie qui pourrait bien inspirer les futurs acquéreurs sur comment et où accrocher le tableau une fois chez eux. Car c'est là aussi la magie de cette expo, celle de dissimuler naturellement les œuvres dans le quotidien d'une déco de maison. Les œuvres artistiques font partie de l'everyday life d'une personne qui l'aide à trouver une paix et sérénité intérieure. Pour les propriétaires des lieux, cette démarche entre dans le cadre de leur soutien aux artistes en leur offrant un lieu d'expression, car outre la peinture, ils ont déjà programmé un récital d'opéra, du jazz ainsi qu'un concert de valiha. Et ils ne s'arrêteront pas là!