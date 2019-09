Madagascar: Séminaire « Mission couple et famille » - Bâtir un foyer stable et équilibré

Un pasteur, un dirigeant d'une université privée et des éducateurs ont tenu un séminaire à la cathédrale de Faravohitra la semaine dernière. « C'est important de revoir ensemble les fondements d'un couple afin de permettre à tous de bâtir un foyer stable et équilibré », a expliqué le Directeur général de l'Université GSI, Mme Nina Andriamihantaherizo, un des intervenants lors de ce séminaire. « Nous avons invité les parents de nos étudiants à assister à ce séminaire parce que l'éducation de ces jeunes requiert la coopération entre les professeurs, l'établissement et les parents. Nous occupons tous une place importante dans la réussite de nos enfants », a-t-elle précisé.

Au menu. les différents intervenants ont eu, toute la matinée, à expliquer aux personnes venues assister à ce séminaire les différentes causes (sociales, financières, économiques et politiques) des différends et des disputes dans un couple. Il a, par exemple, été dit que le refus de certains de contribuer aux charges familiales, les complexes d'infériorité et de supériorité, l'usage abusif d'Internet ou encore les convictions politiques divergentes sont sources de tension au sein d'un ménage.

Solution. Bien sûr, quand il y a des problèmes, il convient de trouver des solutions. Pour les membres de l'association Mission couple et famille, l'ultime solution qui permet de bâtir un foyer stable et équilibré est la prise de conscience de tout un chacun de l'Amour de Dieu, « Dieu a créé l'amour, le foyer et donc le couple ; son amour nous apprend la tolérance », a affirmé Mme Nina Andriamihantaherizo. Fort malheureusement, le temps manquait pour présenter d'autres solutions complémentaires à l'assistance, pour une prochaine fois sans doute.